IKEA отказала в компенсациях работникам российских фабрик IKEA не выплатит компенсации работникам фабрик в Ленинградской и Кировской областях

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Компания IKEA отвергла требования более 500 работников российских фабрик в Ленинградской и Кировской областях о выплате им компенсаций в размере 50 тысяч рублей. Также в компании отказались гарантировать сотрудникам предприятий сохранение рабочих мест при переходе фабрик к новому собственнику. Об отказе по всем пунктам петиции, поданной работниками на прошлой неделе в головной офис компании, сообщается на странице профсоюза «ИКЕА Тихвин» в социальной сети «ВКонтакте».

С сожалением сообщаем вам, что мы не можем удовлетворить или дать обещания ни по одному из ваших требований, — говорится в ответе компании представителям профсоюза.

Ранее стало известно, что 510 сотрудников фабрик «ИКЕА Тихвин» и «ИКЕА Вятка» подписали петицию в адрес руководства компании, где потребовали гарантировать им сохранение рабочих мест в течение 12 месяцев при переходе предприятий к новому собственнику, а также выплатить каждому сотруднику единовременную компенсацию в размере не менее 50 тысяч рублей по причине ухода компании из России по причине форс-мажора и бонусы «Спасибо» за текущий год.

В случае невозможности гарантии сохранения рабочих мест работники предприятий предложили выплатить всем сотрудникам компенсации в размере семи месячных окладов.

Органайзер профсоюзов Александр Илларионов рассказал ТАСС, что в настоящее время инициативная группа проводит опрос работников предприятий, подписавших петицию на предмет того, устраивает ли их отказ головного офиса компании. Если число несогласных с таким решением окажется более 50%, профсоюзная организация намерена выйти на переговоры. Илларионов отметил, что на текущей неделе активизировались разговоры о грядущем простое на предприятиях и о новых покупателях.

IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии в начале марта. Компания остановила импорт и экспорт, все производство в РФ, а также продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

Некоторое время назад главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин заявил, что руководство компании уволило порядка 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России в связи с приостановлением своей деятельности на территории страны. Он назвал текущий год «бросающим вызов» сети. Еще одной причиной затруднительной для компании ситуации топ-менеджер назвал инфляцию.

В сентябре финансовая компания Webbankir провела опрос, согласно результатам которого уход IKEA из РФ стал самой главной потерей для россиян. По магазину скучают 27,2% граждан. На втором месте расположился производитель техники Samsung.