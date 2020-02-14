https://static.news.ru/photo/b98c59ba-4f15-11ea-ba59-fa163e074e61_660.jpg Фото: moldovagaz/facebook.com

Российский «Газпром» подал иск в международный арбитраж при Торгово-промышленной палате о взыскании с «Молдовгаза» долга размером $246,409 млн.

Согласно ежеквартальному отчёту компании, заявление было подано в декабре прошлого года. Оно касается задолженности за природный газ, который был поставлен в 2017 году.

В «Газпроме» добавили, что дата рассмотрения иска ещё не согласована.

Ранее NEWS.ru писал, что 31 декабря «Газпром» и «Молдовагаз» продлили на год действие соглашения на поставку топлива в республику. Договорённость о продолжении поставок была достигнута между Кишинёвом и «Газпромом» ещё в октябре. При этом стороны также обсудили возможность транспортировки топлива в обход Украины.