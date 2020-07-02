Эксперт назвала причину до сих пор закрытых ресторанов и кафе в Москве

https://static.news.ru/photo/fe81e67c-bc4b-11ea-ac82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые рестораны и кафе в Москве всё ещё не открылись из-за того, что в расположенные рядом с ними бизнес-центры пока не вернулись офисные работники. Об этом сообщила директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина.

Эксперт отметила, что число посадочных мест в различных предприятиях общепита сократилось на 30-50%, что сказывается на показателях выручки. Некоторые сетевые операторы различных профилей сознательно открыли не все свои заведения, наметив план постепенного возвращения к работе остальных точек.

Многие не открывают предприятия в составе бизнес-центров или рядом с ними, основной поток которых составляли именно сотрудники бизнес-центров. Многие офисы до сих пор работают на удалёнке, — рассказала РИА Недвижимость Козина.

Она добавила, что в целом запуск веранд в Москве прошёл успешно — они заполнены. Даже несмотря на то, что число посадочных мест стало меньше, коммерческие показатели не сильно отстают от соответствующего периода прошлого года. Правда, уточнила эксперт, поток посетителей распределён неравномерно между всеми верандами. Рестораны, расположенные в центре, например, в районе Патриарших прудов, пользуются большей популярностью.

По словам Козиной, рестораны ожидают возвращения к докризисным показателям работы не ранее конца 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что около половины российских ресторанов заработали после снятия ограничений по коронавирусу. Индекс возобновления работы точек общепита поднялся до 41,1%, тогда как ещё 15 июня он был равен 13,8%, а 22 июня — 28,9%. В Москве же, где разрешено открыть и террасы, и основные обеденные залы, скачок составил с 40,2% до 87,7%.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса был введён в Москве с 5 марта. С середины мая власти стали смягчать ограничения из-за улучшения ситуации с коронавирусом. С 9 июня в столице отменены режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок по городу. С 16 июня стоматологии начали оказывать плановую помощь, были открыты музеи, зоопарки и библиотеки. 23 июня в столице начался третий этап снятия ограничений, введённых на фоне пандемии COVID-19. В его рамках возобновили работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, также стала доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.

Всего в мире коронавирусом заразились более 10,6 млн человек, свыше 516 тысяч умерли, более 5,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (2 686 480 человек), на втором — Бразилия (1 448 753). Также в первой десятке стран — Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 2 июля июня в России — 661 165 случаев коронавирусной инфекции (+6760 за последние сутки), 428 978 выздоровели (+6047 за последние сутки). Умерли 9 683 человека (+147 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 222 871 (+662 за последние сутки) заболевший, 153 248 выздоровели (+1055 за последние сутки), 3 870 умерли (+39 за последние сутки).

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Дагестан, Воронежская область. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России — в НАО: 107 случаев. При этом 39 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.