Рестораны заработали на 40% после снятия ограничений по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/05cd6c5a-ba97-11ea-9257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около половины российских ресторанов заработали после снятия ограничений по коронавирусу. Индекс возобновления работы точек общепита поднялся до 41,1%, тогда как ещё 15 июня он был равен 13,8%, а 22 июня — 28,9%.

На полную мощность работают рестораны Москвы, Подмосковья, Краснодарского края. Открыты летние террасы в Самаре, Владивостоке, Кемерово, Тюмени, Владимире, Иваново, приводит данные независимая ресторанная премия Wheretoeat.

Индекс рассчитывается еженедельно на основе баз данных по территориям от Калининграда до Владивостока. Приводится отдельная динамика индекса в разных городах и регионах. Например, в Татарстане индекс открытия вырос с 42,3% до 58,7%, так как там разрешены только открытые террасы. Вероятно, не все заведения успели подготовиться к их открытию.

В Москве же, где разрешено открыть и террасы, и основные обеденные залы, скачок составил с 40,2% до 87,7%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории Москвы после снятия ограничений не произошло. Об этом 28 июня сообщил столичный мэр Сергей Собянин.