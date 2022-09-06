Аркадий Ротенберг рассказал о рисках разворота на Восток Бизнесмен Аркадий Ротенберг: надо осваивать восточный рынок, но это риск

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и Аркадий Ротенберг

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что Россия не должна «бросаться на шею восточным партнерам», поскольку ни к чему хорошему это не приведет. Существует риск, отметил он на Восточном экономическом форуме, сообщает РБК.

Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск, — подчеркнул бизнесмен.

Так он ответил на вопрос о способности восточных экономик компенсировать потери российского бизнеса от западных санкций. Ротенберг указал на Китай, который он назвал сложным переговорщиком, не делающим что-либо без собственной выгоды. При этом Ротенберг считает, что в целом разворот на Восток состоялся.

Мир сегодня поменялся, он уже обратно не вернется. Такого, как было, однополярного мира уже не будет. Глобализация закончилась, — сказал бизнесмен.

Ранее стало известно, что директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев заявил: для экономического разворота России на Восток нужны культурные изменения. Делать это нужно быстро, на долгую переориентацию в сторону стран Азии времени уже нет, отметил он. Задача открыть, изучить, понять и «включить» для России Китай сегодня стоит как перед государством, так и перед бизнес-сообществом, добавил Бабаев.