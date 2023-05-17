«Аэрофлот» попросил внести почти 100 изменений в салоны новых Ту-214

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«Аэрофлот» попросил компанию «Туполев», входящую в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), внести 99 изменений в пассажирский салон самолетов Ту-214, пишет РБК со ссылкой на рабочую переписку перевозчика и производителя. Одним из предложений является усовершенствование багажных полок и создание подножек у кресел.

Представитель ОАК отметил, что в ходе осмотра в начале текущего года у представителей «Аэрофлота» не было замечаний. Он подчеркнул, что идет нормальный рабочий процесс согласования кастомизированной конфигурации воздушного судна.

Предложения «Аэрофлота» коснулись пассажирских кресел, сервисной панели пассажиров, кухни и освещения, а также системы развлечения, дверей и других составляющих салона самолета. Речь идет об увеличении объема багажных полок, опускающихся подножек для пассажиров, столиках — подставках для телефона или планшета, а также приведении аварийно-спасательного оборудования в соответствие с западным, аналогичным Airbus и Boeing.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев оценил внесение изменений в салон Ту-214 в 500 млн рублей.

«Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о поставке 339 самолетов до 2030 года. Речь идет о 40 самолетах Ту-214, 210 МС-21, 89 SSJ New. Поставки планировалось начать в 2023 году, в парк «Аэрофлота» должны поступить два SSJ New.