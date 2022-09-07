«Аэрофлот» получит 339 новых самолетов к 2030 году «Аэрофлот» и ОАК подписали соглашение на поставку 339 самолетов до 2030 года

Фото: UAC/via Globallookpress.com

Группа компаний «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о поставке 339 самолетов до 2030 года. Речь идет о 210 самолетах МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214, сообщает ТАСС.

Поставки планируется начать уже со следующего года, в парк «Аэрофлота» должны поступить два SSJ New. В 2024 году группа компаний поставят шесть самолетов МС-21 и семь Ту-214. Первые твердые контракты ОАК планирует подписать с «Аэрофлотом» в рамках этого соглашения в 2023–2025 годах. Соглашение было подписано в присутствии вице-премьера Дениса Мантурова.

Мантуров заявил, что этот контракт станет «основным для фондирования из ФНБ». В данном случает субсидировать закупку импортозамещенных версий воздушных судов будет государство. При этом поставочная цена для авиакомпаний будет зафиксирована.

Все самолеты будут поставлены в импортозамещенном виде — с бортовыми системами и агрегатами российского производства.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал наладить техническое обслуживание пассажирских самолетов Sukhoi Superjet в ходе встречи с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Глава государства подчеркнул, что самолет должен быть обеспечен необходимыми запчастями.