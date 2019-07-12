Китайское руководство намерено ввести санкции против поставляющих оружие Тайваню американских компаний.
Поставка Соединёнными Штатами вооружений Тайваню является серьёзным нарушением основополагающих норм международного права и международных отношений, — сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
По его словам, это делается для защиты национальных интересов Китая.
Ранее News.ru писал о том, что правительство Китая выступило против односторонних санкций и намерено принять меры для защиты национальных интересов страны при торговле с Ираном.