https://static.news.ru/photo/4cd12012-a498-11e9-bb44-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chen Bin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайское руководство намерено ввести санкции против поставляющих оружие Тайваню американских компаний.

Поставка Соединёнными Штатами вооружений Тайваню является серьёзным нарушением основополагающих норм международного права и международных отношений, — сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, это делается для защиты национальных интересов Китая.

Ранее News.ru писал о том, что правительство Китая выступило против односторонних санкций и намерено принять меры для защиты национальных интересов страны при торговле с Ираном.