https://static.news.ru/photo/36987cb0-a47e-11e9-857d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chan Long Hei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Китая выступило против односторонних санкций и намерено принять меры для защиты национальных интересов страны при торговле с Ираном.

Мы выступаем против экстерриториальной юрисдикции и односторонних санкций. Мы примем меры для отстаивания и защиты своих законных прав и интересов, — заявил ТАСС официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Так он прокомментировал разрабатываемые Вашингтоном санкции в отношении китайских предприятий за закупки иранской нефти.

Как писал News.ru, после того как США объявили о решении продлить санкции против Ирана, Китай полностью прекратил прямые закупки иранской нефти. Когда в середине мая с нефтетерминала на острове Харг загрузили танкер, принадлежащий Китаю, это было воспринято как возобновление закупок сырой нефти Пекином. Однако судно обозначило в качестве пункта назначения Индонезию. Предприниматели из Тегерана также отмечают, что китайские компании больше не покупают иранскую нефть.