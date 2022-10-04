В России упал спрос на автомобили на фоне частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на автомобили упал почти на 20% по итогам сентября, что эксперты связывают с объявлением частичной мобилизации в России. За неделю с 26 сентября по 2 октября темпы продаж легковых автомобилей снизились до 1,2 тысячи в сутки с 1,5 тысячи машин неделей ранее, пишет «Коммерсант».

В итоге реализация составила 8,7 тысячи легковых автомобилей, ссылается издание на данные «Автостата». В процентном выражении продажи просели на 19,3%, что является самым крупным недельным падением за последние два месяца. Как правило, в последнюю неделю месяца дилеры закрывают больше сделок для выполнения месячного плана и пополнения оборотных средств, но в данном случае этого не произошло.

До 25 сентября продажи машин находились на высоком уровне, по итогам недели было продано 10,8 тысячи машин. Участники авторынка заявляют о существенном падении графика по всем направлениям бизнеса и росте отказов от заключенных ранее сделок. Реализация Lada за неделю просела на 26% к предыдущей до 3,3 тысячи машин. В то же время росли продажи брендов из Китая и Кореи.

Ранее сообщалось, что по итогам августа продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 62,4% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. Суммарно в августе 2022 года россияне приобрели 41 698 единиц транспорта, в то время как год назад этот показатель был равен 110 870 единицам.