В России определят максимальную наценку на отечественные автомобили «Известия»: в РФ предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%

Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Национальный союз защиты прав потребителей предложил установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей российской сборки на уровне 15%. Соответствующее письмо было направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом пишут «Известия». По мнению авторов инициативы, такой потолок цен позволит рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя.

Разница должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров. <...> В мире не практикуют установление предельных цен на эту продукцию, хотя в РФ аналогичный механизм используют на табачном рынке: в Налоговом кодексе зафиксирована максимальная цена пачки сигарет, — пояснил глава союза Павел Шапкин.

По его словам, росту стоимости автомобилей способствуют в том числе высокие ставки по кредитам на их покупку — до 20% годовых, а также недостоверная реклама в части их цены и навязанные услуги. Таким образом, по словам Шапкина, цена может увеличиться в два раза от первоначальной, что ведет к торможению сбыта и сказывается на производстве.

По данным издания, в 2020 году средневзвешенная цена на автомобиль выросла на 7%, в 2021 — на 18%, в 2022 — на 20%, в первом квартале 2023 года — на 11%. В письме Национального союза защиты прав потребителей говорится, что подобная динамика обусловлена в том числе тем, что участники рынка искусственно завышают цены. В такой ситуации максимально допустимые цены на авто российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить финальную стоимость машин.

При этом в Минпромторге заявили, что подобная статистика по средневзвешенным ценам не учитывает разделения на отечественные и импортные автомобили. В Росстате сообщили, что в мае 2023 года средняя стоимость автомобиля российской сборки составила 944,6 тысячи рублей, что на 4% меньше, чем в предыдущем месяце.

В апреле сообщалось, что в России наблюдается резкий рост стоимости автомобилей, особенно у техники, ввозимой по параллельному импорту. Рост курса валют к рублю влияет на динамику цен, причем наиболее заметно это сказывается на моделях, поставляемых в Россию по параллельному импорту.