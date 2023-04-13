В России резко выросли цены на автомобили

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России наблюдается резкий рост стоимости автомобилей, особенно у техники, ввозимой по параллельному импорту, пишут «Известия» со ссылкой на официальных импортеров и аналитиков. Рост курса валют к рублю влияет на динамику цен, причем наиболее заметно это сказывается на моделях, поставляемых в Россию по параллельному импорту.

С начала апреля автомобили, поставляемые параллельным импортом, подорожали на 10%. Например, за март стоимость Lada Niva Travel увеличилась на 16 тысяч рублей, Niva Legend — на 21 тысячу рублей, а Lada Granta — на 20—23 тысячи рублей. Автомобили китайских производителей за месяц подорожали на 30 и более тысяч рублей, а пикап JAC Т6 стал дороже на 120 тысяч рублей.

Западные санкции затруднили работу многих известных брендов в России, заставив некоторые компании покинуть российский рынок или приостановить свою деятельность. Однако Минпромторг сообщил, что около 200 компаний смогут поставлять свои товары из-за рубежа по программе параллельного импорта, включая автомобили и технику.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер рассказал, что начинающим водителям не следует выбирать в качестве первого авто как чересчур мощные, так и слабосильные машины. По его словам, из-за недостатка опыта начинающий автомобилист будет испытывать трудности при их вождении.

В свою очередь автоэксперт Максим Кадаков предупредил, что тем, кто планирует выезжать за рубеж, по истечении срока действия водительских прав придется их заменить. Он отметил, что при этом менять закончившие действовать в 2022–2023 годах документы автомобилистам необязательно, если человек планирует ездить только по России, так как их срок действия продлен на три года.