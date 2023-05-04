Шесть российских автомобилей, известных во всем мире В любом уголке планеты у людей вызывают интерес снегоболотоход «Шерп», гоночные КамАЗы и уникальный комплекс «Синяя птица»

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

«Синяя птица»

В России есть техника, которая вызывают интерес в любом уголке планеты. И это не только внедорожники, в списке есть и мотоцикл. А еще снегоболотоход «Шерп», знаменитая «Нива», гоночный КамАЗ, «Урал-4320» и уникальный комплекс «Синяя птица». О том, что это за машины и на что они способны — в материале NEWS.ru.

Почему Канье Уэст купил российский «Шерп»

Выпуск уникального снегоболотохода «Шерп» начался в 2015 году в Санкт-Петербурге. И первые видео с этой моделью мгновенно стали вирусными. Зрители по всему миру не могли поверить, что автомобиль так играючи преодолевает любое бездорожье, плавает, разворачивается практически на одном месте и не замечает болота. Многие утверждали, что «Шерп» является автомобилем, который очень пригодится человечеству во время апокалипсиса. Не исключено, что поэтому американский рэпер Канье Уэст приобрел себе сразу несколько таких машин.

Создателем «Шерпа» является изобретатель Алексей Гарагашьян из Санкт-Петербурга. Ему удалось создать транспортное средство с шинами сверхнизкого давления (диаметр колес — 1,6 м, причем в них могут прятаться дополнительные топливные баки). За счет шин и герметичности кузова автомобиль способен плыть со скоростью до 6 км/ч (на суше максимальная скорость равна 40 км/ч). Для управления используются две педали и два рычага.

Фото: arkhunt.ru «Архант»

В настоящий момент снегоболотоходы выпускаются в Киеве под брендом «Шерп» и в Санкт-Петербурге под маркой «Архант». Причем «Архант» может быть как четырехколесным, так и 10-колесным — в последнем случае машина имеет большую грузовую платформу сзади.

КамАЗ, который покорил ралли Париж — Дакар

Гоночные КамАЗы уже несколько десятилетий подряд являются гордостью России. Во всем мире знают, что нет грузовиков быстрее. Конечно, спортивные машины кардинально отличаются от гражданских, однако в данном случае это не так важно. Гораздо важнее, что никто не выигрывал столько раз ралли Париж — Дакар (самое тяжелое в мире), как наш КамАЗ. А первая победа в была завоевана еще в 1996 году.

Смотреть на то, как КамАЗы на огромной скорости преодолевают огромные ямы и прыгают с трамплинов, можно бесконечно. Сейчас гонщики команды «КамАЗ-Мастер» выступают на новом автомобиле, который называется КамАЗ-435091. Утверждается, что эта полноприводная машина полной массой более 10 тонн способна разгоняться до 165 км/ч, а в движение ее приводит 13-литровый дизельный двигатель мощностью 1050 л. с. и максимальным крутящим моментом в 4500 Нм.

Фото: kamazmaster.ru

Русские мотоциклы, которые покорили Америку

Эти единственные отечественные мотоциклы, которые до сих пор пользуются любовью у иностранцев, в том числе и у жителей США. Собственно, Северная Америка является главным рынком сбыта мотоциклов из города Ирбит (лишь 3% «Уралов» продаются в России и странах СНГ). Причем большинство экспортируемых байков имеют коляску.

Внешне «Уралы» сделаны в ретро-стиле, а в их конструкции используется много иностранных комплектующих. Возможно, именно этим и объясняется высокая цена российских мотоциклов. Например, в США «Урал» стоит от $22 тыс. — за такие деньги можно купить хорошие Harley-Davidson, Honda или BMW.

Фото: uralmotospb.ru

«Нива» — легенда автопрома с историей в полвека

Разработанная 45 лет назад «Нива» до сих пор вызывает восхищение у иностранцев. Ведь мало какой из выпускаемых сейчас автомобилей может похвастать такой же проходимостью, которая сочетается с неприхотливостью, отсутствием сложной электроники, простотой в ремонте и обслуживании. Кроме того, «Нива» дешевая.

Фан-клубы «Нивы» есть во всем мире: в Германии, Франции, Швейцарии и даже в Японии. А например, бывший немецкий автогонщик Ральф Шумахер, младший брат Михаэля Шумахера, в 2020 году даже купил себе «Ниву».

Сейчас «Нива» продолжает выпускаться в Тольятти. Автомобиль комплектуется 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л. с., механической коробкой передач, системой полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включением понижающего ряда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Автомобиль Niva Urban 4х4 в автосалоне дилерского центра Lada в Москве

Грузовик «Урал» — проедет где угодно

Грузовики «Урал» с 60-х годов прошлого века впечатляют иностранцев своей проходимостью. Особенно удивляют возможности шестиколесной модели «Урал-4320», которую начали делать в 1977 году. Эти грузовики повышенной проходимости с колесной формулой 6×6 способны проехать, кажется, везде. Именно поэтому их так полюбили военные, для которых делали даже бронированные «Уралы». Но и на гражданке внедорожные грузовики всегда востребованы. Ведь если у тебя не дороги, а направления, то без «Урала» не обойтись.

Кстати, легендарный «Урал-4320» делают до сих пор! Мало того, завод освоил выпуск различных моделей, в том числе и наследника 4320, который получил имя «Урал-Next».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Грузовик «Урал»

«Синяя птица» — секретный проект для космонавтов

Долгие годы «Синяя птица» была тайной, которую тщательно охраняли. Но когда гриф секретности сняли, то весь мир восхитился возможностями этой машины. Вернее, не одной машины, а целого комплекса.

Фото: Роберт Нетелеев /ИТАР-ТАСС ЗИЛ-4927 (справа) и его предшественник поисково-спасательный автомобиль «Синяя птица»

История создания «Синей птицы» началась с полета на орбиту в 1965 году корабля «Восход-2», когда Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос. Полет едва не закончился трагедией. При посадке отказала автоматика, и корабль в итоге приземлился в глухой тайге, а к космонавтам очень долго пробирались спасатели. К счастью, все закончилось хорошо. Но после «Восхода-2» конструктор Сергей Королев поставил перед инженерами конструкторского бюро ЗИЛа важнейшую задачу: создать автомобиль для спасения космонавтов. Его создавали быстрым, надежным, способным преодолеть любое бездорожье или реку.

В 1975 году задание Сергея Королева было выполнено: ЗИЛ представил поисково-эвакуационный комплекс ПЭК-490, который позже стали называть «Синяя птица». Он состоит их трех машин: грузовика с краном, шнекохода (его перевозили как раз на грузовике) и автомобиля ЗИЛ-49061 с пассажирским салоном и по совместительству с передвижной больницей.

Фото: Mil.ru/CC BY 4.0/Wikimedia Commons Поисково-спасательный снегоболотоход ЗиЛ-29061

Про шнекоход хочется сказать отдельно. Его особенностью является то, что в движение он приводится не колесами или гусеницами, а огромными винтами. Такие транспортные средства могут передвигаться по воде, весенней тундре или по болотам

Кстати, «Синяя птица» до сих пор находится на боевом дежурстве.