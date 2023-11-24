С 1 декабря ГИБДД будет штрафовать за новое нарушение: кого это коснется С 1 декабря 2023 года ГИБДД начнет штрафовать за езду на летних шинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 1 декабря 2023 года водители начнут получать штрафы за новое нарушение — движение зимой на летних шинах. В ГИБДД всегда говорили, что по снегу и льду очень опасно ездить на летних покрышках, однако ранее наказания за это не существовало. И вот 2 июня 2023 года было опубликовано постановление правительства от 27.05.2023 № 837 «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств...». На сколько ГИБДД будет штрафовать водителей и могут ли эвакуировать машину — в материале NEWS.ru.

Какой положен штраф

В положениях по допуску перечислены неисправности, при которых нельзя эксплуатировать автомобиль. В списке 2023 года появился новый пункт 5.2, который гласит, что нельзя ездить, если «на транспортном средстве категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (небольшие грузовики полной массой до 3,5 тонны) не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)».

Важно отметить, что согласно российским ПДД штрафовать за отсутствие зимних шин могут только в период с 1 декабря по конец февраля. А вот 1 марта — несмотря на то что на дорогах может быть снег и лед, — инспектор уже не сможет выписать штраф.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Штрафовать будут по ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена...» — 500 руб. или лишь предупреждение. Мало того, штраф можно будет заплатить с 50% скидкой в течение первых 20 дней.

Штраф не самый большой, особенно учитывая, какое влияние оказывают зимние шины на безопасность. Именно поэтому инспекторы ГИБДД могут применять к нарушителям «секретный прием»: одновременно со штрафом может быть выписано и предписание на устранение нарушения. В котором указывается срок выполнения, например 10 дней.

И если через эти 10 дней водителя вновь остановят за езду на летних шинах зимой, то его привлекут уже по гораздо более серьезной статье 19.3 КоАП — «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». И тут наказание гораздо серьезнее: штраф 2000–4000 руб. либо — внимание! — административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок 40–120 часов.

То есть за «неправильные» шины могут даже арестовать. По крайней мере, для борьбы с затонированными стеклами автомобилей подобная мера прекрасно себя зарекомендовала.

Что еще может проверить инспектор

Постановление № 837 предусматривает также запрет на движение на зимних шинах летом (в период с 1 июня по 31 августа). Причем запрет в данном случае касается только шипованных шин. А вот на так называемых фрикционных покрышках, которые водители часто называют «липучками», можно ездить круглый год.

Штраф за движение на автомобиле с шипованными шинами в летнее время будет точно таким же — 500 руб. или предупреждение (а вот весной и осенью можно ездить на шинах любого типа).

Кстати, инспекторы ГИБДД будут проверять не только наличие зимних шин, но и состояние самих покрышек. Согласно законодательству, зимние шины должны иметь остаточную глубину протектора более 4 мм (если менее — штраф 500 руб. или предупреждение).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, запрещается движение на машине, если есть расслоения в шине, отсутствует хотя бы один болт или гайка крепления диска, на одну ось установлены шины разной конструкции или с разным рисунком протектора и пр. То есть устанавливать на автомобиль только две зимние шины (например, на заднюю ось) запрещается.

Обязательно ли наклеивать знак «Ш»

В 2017 году тогдашний глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление № 333 с новой редакцией ПДД. Она предусматривала, что водители, которые используют зимние шипованные шины, должны наклеивать на заднее стекло знак «Ш». И был даже предусмотрен штраф для нарушителей — 500 руб.

Подобная мера работала еще во времена СССР, когда шипованных шин было мало, а водители такой наклейкой предупреждали окружающих, что тормозной путь их автомобиля на льду и снегу будет коротким. Однако зачем использовать наклейки «Ш» сейчас — не совсем понятно. Ведь дефицита зимних шин сейчас нет, а тормозная динамика машин с шипами и без них примерно одинакова.

В ГИБДД быстро поняли совершенную ошибку. И уже в 2018 году знак «Ш» стал необязательным, и за его отсутствие уже никто не штрафует.

Нужны ли зимние шины жителям Сочи и Геленджика

Закон един для всех субъектов Российской Федерации. Поэтому требование переобувать автомобиль в зимние шины будет касаться и тех водителей, которые ездят исключительно вдоль Черного моря, где снег может вообще не выпасть.

Когда обсуждалось введение нового перечня неисправностей, то были предложения отдать регионам право изменять время начала и конца использования зимних шин. Однако от этого отказались. Ведь житель Сочи может поехать на выходные в горы (где есть снег и лед) или в другой регион страны.

Могут ли за летние шины эвакуировать автомобиль

Если инспектор ГИБДД увидит на машине летние шины зимой, то он может лишь выписать штраф или предупреждение (плюс составить предписание на устранение нарушения). Но эвакуировать автомобиль он не сможет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Следует отметить, что запрет эксплуатации автомобиля в случае наличия у него неисправностей из Перечня не подразумевает под собой полный запрет движения. Так, согласно пункту 2.3.1 ПДД при возникновении в пути неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. Исключение — это неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), не горящие (отсутствующие) фары и задние габаритные огни в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующий со стороны водителя стеклоочиститель во время дождя или снегопада. В указанных случаях движение транспортного средства до их устранения запрещено», — рассказали в МВД России.

Можно ли вешать навигаторы и видеорегистраторы

Еще одним нововведением, которое появилось в постановлении № 837, стал запрет с 1 сентября 2023 года движения на автомобиле если «установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие восприняли это как запрет на использование навигаторов, видеорегистраторов, смартфонов, освежителей воздуха и так далее. Но, как рассказали в МВД, никто не запрещает навигаторы или регистраторы. Просто они должны быть установлены таким образом, чтобы не мешать обзору водителя. Причем такая мера действовала и раньше.

«Положение, согласно которому эксплуатация автомобиля запрещается в случае, если на его лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность, кроме зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла, применялось и прежде. Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно не включает», — пояснили в МВД.

Эксперты также рассказали, что не надо бояться навигаторов и регистраторов. «За 13 лет собственной практики я не видел ни одного штрафа за установленный гаджет на лобовом стекле автомобиля. Специально посмотрел на судебную практику и тоже не нашел ни одного дела с аналогичными обстоятельствами. Вероятность получить штраф за маленький гаджет, который не загораживает обзор водителю, с моей точки зрения, равна абсолютному нулю», — рассказал координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

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