Можно ли вешать навигатор на лобовое стекло: есть точный ответ от экспертов

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В первые дни сентября многие СМИ сообщили, что в России водится запрет на использование видеорегистраторов и навигаторов, а инспекторы ГИБДД могут оштрафовать за установку гаджетов на лобовом стекле. Однако выяснилось, что это не так. Когда инспектор ГИБДД может оштрафовать водителя за наличие регистратора или навигатора на лобовом стекле — в материале NEWS.ru.

Обсуждение потенциального запрета регистраторов и навигаторов началось после того, как было опубликовано постановление правительства № 837 «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», которое вступило в силу 1 сентября. В этом документе есть слова о том, что запрещается ездить на машине, если в салоне «установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя». За нарушение этого правила положен штраф — 500 руб. (ч. 1 ст. 12.5 КоАП), хотя инспектор может ограничиться и предупреждением.

Почему все испугались видеорегистратора на лобовом стекле

Именно слова про «дополнительные предметы» и вызвали непонимание. Ведь в эту категорию можно отнести навигаторы, видеорегистраторы, смартфоны, всевозможные освежители воздуха, обереги и так далее.

Однако в управлении МВД России особо подчеркнули, что штрафовать или что-то запрещать будут лишь в том случае, когда предметы на лобовом стекле действительно мешают водителю контролировать ситуацию на дороге. И никакого запрета регистраторов или навигаторов не вводится.

«Ничего особо нового тут нет. Вдруг все обратили внимание на то, что, оказывается, нельзя ничего крепить на лобовое стекло. То, что мешает обзору. Так и раньше нельзя было. И сейчас нельзя, — пояснил шеф-редактор радио „Автодор“ Игорь Моржаретто. — Если вы прикрепили аккуратно транспондер на лобовое стекло или видеорегистратор и сделали это в положенном месте — так, чтобы не перед лицом водителя, а где-то в уголке или в районе зеркала заднего вида, то это, конечно, не будет вызывать никаких вопросов со стороны инспекторов МВД».

Фото: shutterstock.com

За какой гаджет на лобовом стекле будут штрафовать

«За 13 лет собственной практики я не видел ни одного штрафа за установленный гаджет на лобовом стекле автомобиля. Специально посмотрел на судебную практику и тоже не нашел ни одного дела с аналогичными обстоятельствами. Вероятность получить штраф за маленький гаджет, который не загораживает обзор водителю, с моей точки зрения, равна абсолютному нулю», — пояснил координатор общественного движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Но для чего же тогда придумали новое правило? По мнению экспертов, оно пригодится в том случае, если водитель не понимает базовых принципов безопасного вождения и начинает загораживать себе обзор различными гаджетами. «Конечно, если водитель установит 52-дюймовый телевизор на лобовое стекло, то это приведет к определенным правовым последствиям», — подчеркнул Петр Шкуматов.

Какие шины теперь считаются «вне закона»

Еще один обсуждаемый запрет, который вводит постановление № 837, связан с летними и зимними шинами. Согласно новым правилам, на легковых автомобилях и легких грузовиках массой до 3,5 тонны нельзя будет ездить зимой на летних покрышках.

Но, в отличие от многих других стран мира, у нас запрет будет действовать не в период, когда на улице лед, а в течение календарной зимы: с 1 декабря по конец февраля. То есть формально уже 1 марта водитель в Норильске или Якутске сможет поставить на автомобиль летние покрышки. И никто не сможет оштрафовать его, пусть на улице и будет лежать толстый слой снега.

При этом в период с декабря по февраль зимние шины должны быть установлены на все четыре колеса — «бюджетные» варианты, когда зимняя резина ставилась только на одну ось, запрещены.

Также постановление вводит запрет на использование зимних шипованных колес в летнее время года — с 1 июня по 31 августа. Важно: речь идет именно о покрышках с шипами. Если автомобиль «обут» в так называемую липучку, то никакого штрафа не будет.

Что касается календарной весны и осени, то по закону в эти времена года автомобили можно «обувать» в любые покрышки. Главное, чтобы шины были не «лысыми»: остаточная глубина протектора для летних покрышек должна быть более 1,6 мм, а для зимних — 4 мм. В противном случае инспектор ГИБДД может выписать штраф.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ли зимой использовать летнюю запаску

Ездить на автомобиле, который имеет разные шины на колесах, запрещено — за это нарушение могут оштрафовать на 500 руб. Однако мало какой автомобиль имеет зимой еще и шипованную запаску. Поэтому в случае прокола шины в зимнее время водитель будет вынужден добираться до шиномонтажа с одной летней покрышкой.

Формально это будет считаться нарушением. Однако нужно знать, что инспектор ГИБДД не может запретить движение на автомобиле. Выписать штраф — может. Но увозить автомобиль на эвакуаторе — нет. Поэтому до шиномонтажа вы сможете доехать зимой даже с летней запаской.

Платить штраф и спокойно ездить на летних шинах зимой

Наказание за езду зимой на летних покрышках или монтаж больших гаджетов на лобовое стекло кажется минимальным — всего 500 руб. (а возможно и вовсе предупреждение). Причем если заплатить в течение первых 20 дней со дня вынесения постановления, то будет еще и скидка в 50%.

Однако нужно помнить, что инспектор ГИБДД одновременно со штрафом может выписать требование об устранении неисправности. В нем будет указан срок, за который необходимо исправить нарушение (то есть установить зимние шины или снять мешающие обзору гаджеты).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И если это требование не выполнить, то гаишник уже будет составлять протокол за «неповиновение законному распоряжению». А здесь наказание совершенно другое — и проблема не в штрафе (2000–4000 руб.), а в том, что дело передается в суд. А судья может за «неповиновение» приговорить к аресту на срок до 15 суток (либо к обязательным работам на 40–120 часов). И в отношении любителей ездить на автомобилях с затонированными передними стеклами эта практика уже давно используется.

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