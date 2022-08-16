Миру – Rira: новый кроссовер из Ирана готовится покорить российский рынок NEWS.ru выяснил подробности о новейшем кроссовере Iran Khodro Rira, который хотят поставлять в Россию

Фото: Голос Ирана/vk.com

Иранский автогигант Iran Khodro (ICKO) уже пытался завоевать расположение российских клиентов в середине 2000-х годов. Тогда к нам ввозили не только седаны Samand, но и на тот момент еще официально лицензионные Peugeot 206 в кузове седан — не самые изящные в плане дизайна, но крайне привлекательные по цене и хоть издали выглядевшие, как настоящие иномарки.

Сейчас продуктовая линейка Iran Khodro состоит из различных версий старых Peugeot в иранском оформлении — тот же знакомый россиянам Samand базируется на платформе Peugeot 405 80-х годов. Французский прообраз присутствовал в производственной гамме вплоть до 2020 года — тогда концерн PSA (ныне — часть Stellantis) принял решение выйти из совместных проектов с Iran Khodro из-за опасения вторичных санкций. Однако IKCO продолжил выпускать разные модели, базирующиеся на агрегатах Peugeot.

Фото: Голос Ирана/vk.com

Первый иранский

В июне 2022 года иранские СМИ отчитались о дебюте первого кроссовера, разработанного в Иране — модели Iran Khodro Rira. Представители руководства ICKO гордо заявляли, что этот автомобиль позволит иранскому автопрому выйти на мировой уровень как по характеристикам, так и по качеству.

Кроссовер сегмента B (того же типоразмера, что и бестселлер Hyundai Creta) уже в следующем году встанет на конвейер. Более того: в 2023 году Iran Khodro намеревается выпустить полмиллиона автомобилей, 100 тысяч из которых предназначены для экспорта. На данный момент автомобили ICKO поставляются в Азербайджан, Ирак, Пакистан и Сенегал. В ближайшие месяцы к новым рынкам сбыта может присоединиться и Россия.

Фото: Голос Ирана/vk.com

Иранцы прекрасно понимают, что бюджетными седанами российский рынок не покорить: частные клиенты все чаще выбирают всевозможные форматы кроссоверов. Новый Rira должен привлечь покупателей невиданным сочетанием низкой цены и богатого оснащения.

На данный момент, по утверждениям представителей Iran Khodro, проект P125 (внутризаводской индекс нового кроссовера) готов на 80%, то есть при постановке на конвейер некоторые стилистические элементы еще могут быть изменены. Но общая конструкция и большинство узлов уже утверждены. NEWS.ru выяснил, на каких агрегатах основан будущий «локомотив продаж» иранского автопрома.

Внешность машины, которую пока показали только в статике и исключительно местной прессе, вполне вписывается в актуальные тенденции, но есть и любопытные моменты. Так, передняя оптика оформлена в модном ключе с отдельными высоко расположенными ходовыми огнями — в них явно использованы светодиоды. А основные блок-фары, совмещенные в единый элемент с решеткой радиатора, светят желтым цветом — то есть там стоят галогенные лампы.

Фото: Голос Ирана/vk.com

Те же яйца

Iran Khodro Rira базируется на собственной платформе IKP1, которая, по информации с иранских форумов, копирует французскую PF1. Права на эту архитектуру принадлежат Peugeot-Citroen, на «тележке» PF1 разработано множество французских моделей, в том числе знакомых и россиянам: например, кроссоверы Peugeot 2008 и Citroen C3 Aircross. Все они едва ли могут быть названы популярными в нашей стране в силу одной особенности: у них нет модификаций с полным приводом.

Фото: asbe-bokhar.com

Та же особенность, увы, перешла и в основу Iran Khodro Rira — французская платформа не позволяет добавлять вал и задний дифференциал, и едва ли у иранских инженеров есть компетенции, время и бюджет на полноценные работы по внедрению полного привода ради производства менее 100 000 автомобилей в год — это просто нерентабельно. Поставить в Россию даже 50 тысяч машин будет трудно, так как не факт, что дилеры смогут обеспечить высокий спрос.

В качестве базовой силовой установки для Rira заявлен бензиновый двигатель TU5 Plus — 110 л.с., такая версия будет оснащаться механической коробкой передач. Заявлена и более мощная модификация с турбированным бензиновым мотором TC7 Plus мощностью 150 л.с., крутящий момент 215 Нм уже с 6-ступенчатым «автоматом», который управляется хорошо знакомым владельцам французских кроссоверов джойстиком. В дальнейших планах заявлена и разработка гибридной версии.

Фото: h2media.tv

Персидская роскошь

Иранцы гордо заявляют, что у перспективного кроссовера нет аналогов по оснащению на домашнем рынке. В списке оборудования Rira — шесть подушек безопасности, электроусилитель руля, виртуальная приборная панель и большой экран мультимедийной системы, по последней моде связанные в единый стилистический элемент. Среди опций упоминаются климат-контроль, стеклянная крыша, индукционная зарядка для смартфонов, датчики света и дождя, бесключевой доступ и другие опции, ранее на иранских автомобилях не применявшиеся.

В Иране новый кроссовер уже позиционируется, как роскошный автомобиль, который должен изменить представление об иранском автопроме как у себя на родине, так и в мире. Более конкретной информации пока, увы, нет — производство должно стартовать в начале 2023 года. До этого момента, как показал 2022 год, может произойти что угодно.