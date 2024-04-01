Как получить компенсацию, если машина попала в яму на дороге

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Водители не просто так говорят, что весной вместе со снегом сходит и асфальт, — количество ям на дорогах становится больше, растут и риски повредить автомобиль. При этом во многих случаях водители могут не просто пожаловаться на плохие дороги, но и потребовать компенсацию за ремонт. В каких случаях владелец автомобиля имеет право получить деньги после того, как машина угодила в яму и что для этого нужно сделать, рассказывает NEWS.ru.

При каких размерах ямы на дороге можно требовать компенсацию

Если автомобиль попал в яму, после чего был поврежден колесный диск или просто разорвалась шина, то это считается дорожно-транспортным происшествием. Однако не каждая неровность на дороге является существенной.

Размер допустимых ям на дороге регулирует ГОСТ Р 50597-2017, который начал действовать с 2018 года. Согласно этому документу, яма на дороге с асфальтовым покрытием должна быть меньше 15 см в длину, а ее глубина не должна быть более 5 см. При этом общая площадь повреждения не должна превышать 60 см2. И если превышается любой из этих параметров, то неровность на дороге признается существенной, а водитель в случае аварии может потребовать компенсацию от дорожных служб.

Кстати, ГОСТ регламентирует не только размер выбоин на дороге, но и колейность. На участке длиной 100 м колея должна быть не длиннее 7 метров, а ее глубина не может превышать 2 см.

Правда, рассчитывать на полноценную компенсацию можно лишь в том случае, если водитель соблюдал скоростной режим, а на трассе не был установлен знак «Неровная дорога» (по правилам, он должен находиться за 50–100 метров до ям в населенном пункте и за 150–300 метров до них вне города).

Хотя даже знак «Неровная дорога» не освобождает дорожные службы от ответственности. Правда, его наличие уменьшит степень вины дорожников — обычно суд считает, что при наличии знака часть ответственности при ДТП лежит на водителе, который не снизил скорость.

Что такое авария из-за плохой дороги

Нет четких критериев, когда от дорожных служб можно требовать деньги за ремонт автомобиля. Ведь если вы ехали на большой скорости и попали в яму, после чего стали плохо работать амортизаторы, то доказать взаимосвязь «яма — подвеска» будет сложно. Ведь ходовая часть могла быть изношена и до попадания в яму.

Однако если при наезде на яму машину занесло, она врезалась в другой автомобиль или вылетела с дороги, причинно-следственная связь налицо (аналогично при повреждении колесного диска или покрышки). При этом важно учесть: если в попытке избежать наезда на неровность водитель резко выкрутит руль в сторону и машину занесет, то компенсации уже не будет. Ведь автомобиль попадет в аварию не из-за ямы, а из-за действий водителя.

К тому же нигде в ПДД не сказано, что при опасности нужно «крутить руль». Наоборот, в пункте 10.1 написано: «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». То есть ПДД дозволяет при опасности только тормозить.

Что делать при ДТП после попадания в яму

Если вы попали в яму и автомобиль был поврежден (например, треснул колесный диск или оторвался бампер), то следует выполнить те же самые действия, которые, согласно ПДД, нужно сделать при «обычной» аварии без пострадавших.

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Остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

Сообщить в ГИБДД о происшествии (если машина застрахована по каско, то лучше позвонить и в страховую компанию). Применять систему «европротокола» без вызова инспекторов не получится — для «евро» требуется два участника ДТП.

Если вы создаете препятствие для движения других машин, то согласно пункту 2.6.1 ПДД необходимо освободить проезжую часть «предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств». Проще говоря — нужно сначала сделать фото и видео с места происшествия, причем сфотографировать не только машину, но и яму на дороге, знаки вокруг и прочее.

Следуйте указаниям инспектора ГИБДД (возможно, он скажет приехать на ближайший пост ДПС или в дежурную часть). Если гаишник приедет на место и будет составлять протокол прямо около ямы, то обязательно обратите его внимание на наличие выбоины. Он должен ее измерить. В объяснении водитель должен указать на наличие дефекта на асфальте, а также на отсутствие знака «Неровная дорога».

Проверьте, чтобы инспектор указал все повреждения, которые получил автомобиль (треснул колесный диск, разорвана шина такой-то модели и так далее). Если инспектор не указывает в схеме ДТП наличие ямы, то не соглашайтесь с ним — в этом случае письменно укажите свои замечания, составьте свою схему аварии (позднее вы ее сможете подтвердить при помощи фото- и видеозаписей).

Кстати, позднее вы можете направить в ГИБДД заявление с просьбой привлечь лицо или организацию, которая отвечает за состояние дорог, к административной ответственности.

Как получить компенсацию

После того как вы оформили все документы в ГИБДД, можно потребовать компенсацию у компании, которая является собственником дороги или отвечает за ее эксплуатацию. Для этого сначала нужно оценить стоимость ущерба: если сломан колесный диск или уничтожена шина, то иногда достаточно просто иметь скриншоты цен с сайтов магазинов, которые торгуют запчастями. Если повреждения более серьезные, то потребуется проведение независимой экспертизы, которая назовет сумму ущерба. Расходы на экспертизу (а также эвакуатор, если он потребуется, можно потом включить в общую сумму компенсации).

За компенсацией следует обратиться к владельцу дороги или в компанию, которая ее обслуживает. Федеральные трассы находятся в собственности «Росавтодора», региональные и межмуниципальные принадлежат субъектам РФ, а дороги местного значения — в собственности у городских или сельских поселений, районов и округов города. Незакрытый люк — обычно виноват Водоканал, а за железнодорожные переезды отвечает РЖД. При этом есть еще и подрядчики, которые занимаются обслуживанием дороги. Обращаться за компенсацией можно как к собственнику, так и к подрядчику (или к обоим сразу).

Проще всего выяснить, кто отвечает за дорогу, у инспектора ГИБДД. Если он не знает, то можно направить письменный запрос в администрацию муниципального образования (если ДТП произошло в городе) или в орган исполнительной власти субъекта РФ (министерство транспорта и дорожного хозяйства, комитет по дорожному хозяйству).

После того как вы выяснили сумму компенсации и ответственных за дорогу, рекомендуется направить досудебную претензию — возможно, подрядчик просто компенсирует ваши траты за покупку нового колеса. При этом порой платят не сами дорожники, а страховая компания, у которой подрядчики страхуют свою ответственность перед третьими лицами. Однако если это не сработало, то придется судиться.

И бояться судов не стоит. Опыт показывает, что судьи часто становятся на сторону водителей. Причем можно подать иск самому, а можно обратиться к юристу — счет за услуги последнего потом также нужно будет включить в общую сумму компенсации.

Если же у вас полис каско, то здесь все просто — выплаты стоит ждать от своего страховщика, который в дальнейшем сам будет компенсировать ущерб у истинных виновников ДТП.

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