Как обманывают на шиномонтаже: 8 способов «развода» на деньги Сотрудник шиномонтажа должен понять, что вы знаете все его хитрости. И тогда вы сильно сэкономите

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднесуточная температура воздуха в европейской части России превысила семь градусов тепла, и водители выстроились в очереди на шиномонтаж, чтобы сменить покрышки. Однако сезонная замена резины может обернуться непредвиденными и, главное, необязательными расходами. NEWS.ru рассказывает о главных способах «развода» автолюбителей на деньги. Как не оказаться обманутым на шиномонтаже?

«У вас диски погнулись, надо править»

Самый популярный и одновременно самый прибыльный «развод». Причем неважно, приезжает водитель с уже собранными колесами или у него с собой только шины. Главное — с уверенностью заявить, что хотя бы один диск кривой и его необходимо править. Цена восстановления зависит от типа диска и его размера, но обычно речь идет о сумме в 300–1000 руб.

Прежде чем соглашаться на восстановление диска, задайте себе вопрос — а были ли до визита на шиномонтаж какие-то признаки того, что диск погнулся? Ощущалось ли биение руля на скорости или машина вела себя как-то неадекватно? Быть может, мастер прав и диск действительно погнулся. Тогда просто попросите его показать, где именно он нашел вмятину.

«У вас кроссовер, плюс 20% к цене»

Способ, на первый взгляд, законный — каждый предприниматель может устанавливать свои цены на те или иные услуги. Но по факту это все равно «развод». Колесо R17 на легковом седане ничем не отличается от такого же колеса на кроссовере или минивэне.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Диски и болты смазывать будем? Очень полезно»

Популярный способ «развода», тем более что формально он не подразумевает обмана: водителю просто предлагают зачем-то обработать диски и болты смазкой. Якобы это нужно, чтобы «ничего не закисало» и в будущем колесо «можно было снять».

Стоимость такой услуги минимальна (50–200 руб. за все четыре колеса), но и реальной пользы от нее нет. Вспомните — раньше при шиномонтаже мастера спокойно снимали колеса с машины и не задавали никаких вопросов. Почему же сейчас колесам срочно потребовалась какая-то особая смазка?

«Ниппели меняем? Мы всегда новые ставим на всякий случай»

Работники шиномонтажа любят менять ниппели каждый раз, когда колесо попадает к ним в руки. И неважно, что старые прекрасно могли бы служить еще несколько лет. Ничего плохого не будет в том, что вы поставите новые ниппели. Но стоит ли тратить на это 300–600 руб., особенно если ранее шины не спускали?

«Мыть шины будем? Иначе могут испортиться»

Перед тем как убрать зимние шины на хранение, их рекомендуется очистить от грязи. Однако здесь надо быть разумным: зимние шины, которые шесть месяцев контактируют со снегом и реагентами, не нуждаются в спа-процедурах. Достаточно просто вымыть их водой из шланга. И платить за мойку с шампунем и кондиционером 150–300 руб. будет странно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Датчики давления? Тогда дороже»

Каждый шиномонтаж может устанавливать свои правила игры. И где-то уверены, что «переобувка» колес, которые имеют датчики давления, должна стоить дороже. Однако просьба доплатить 50 руб. на том основании, что колесо имеет датчик давления, — это тоже «развод» на деньги.

Наличие или отсутствие датчиков никак не влияет на процесс замены. Просто мастер должен работать с такими колесами чуть внимательнее.

«Шины в пакет упаковываем? Пакет по 150 рублей»

На шиномонтаже, который ценит клиентов, пакеты часто дают бесплатно или берут за них минимальную плату. Однако если сервис поставил перед собой лишь задачу заработать в весенний сезон как можно больше, то вам могут предложить каждый пакет по 150, а то и по 300 руб. за штуку. Имейте в виду, что в маркетплейсах в интернете пакеты обойдутся в 150–180 руб. И не за каждый, а за целый комплект.

«Предлагаем закачать азот, шина будет реже прокалываться»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует устойчивый миф, что шины, которые накачаны азотом, прокалываются реже. Вероятно, эта легенда берет свое начало из автоспорта, где азотом действительно иногда накачивают колеса. Но делают это исключительно потому, что азот не горит — а при авариях это имеет значение. Однако применять азот на гражданских автомобилях не имеет никакого смысла (обычный воздух на 78% состоит из азота). Поэтому тратить 200–800 руб. за накачку шин азотом не стоит.

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