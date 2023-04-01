Рабочего убило колесом в шиномонтаже Подольска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шиномонтажная мастерская

Рабочий шиномонтажа скончался в результате взрыва колеса в Подольске, передает телеканал РЕН ТВ. Последние секунды жизни 34-летнего мужчины запечатлела камера внутреннего наблюдения.

Трагедия произошла во время ремонта колеса грузовика. В ходе ремонтной работы лопнула покрышка, и металлическое бортовое колесо выстрелило в рабочего. Смерть мужчины наступила до приезда скорой помощи.

Ранее рабочий погиб после обрушения стены старого дома на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла во время демонтажа на улице Крутицкий Вал, по данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ремонте.

В январе этого года два человека пострадали в результате обрушения потолка на керамическом заводе в городе Щелково Московской области. Одному из пострадавших оторвало ногу, его экстренно госпитализировали.

В ноябре 2022 года в республике Марий Эл на стройплощадке жилого дома упал подъемный кран с рабочим внутри. В результате инцидента погиб 49-летний мужчина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В начале января этого года двое рабочих погибли после падения в кипяток в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде. Погибшие оказались сотрудниками АО «Домоуправляющая компания Приокского района». В компании инцидент никак не прокомментировали.