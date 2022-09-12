Дни дрифта на Moscow Raceway: пятеро на одного

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

На автодроме в Москве прошел шестой этап Гран-при Российской Дрифт Серии 2022 года

На автодроме Moscow Raceway прошел шестой этап Гран-при Российской Дрифт Серии 2022 года, завершившийся долгожданной победой Романа Тиводара. Но это далеко не главный сюрприз столичного этапа: положение пилотов в турнирной таблице таково, что на титул чемпиона теперь претендуют пятеро участников!

Дни дрифта на Moscow Raceway: пятеро на одного

Обо всем по порядку: Тиводар одержал первую победу в RDS GP 2022 на этапе в Москве. Но этому предшествовал ряд событий: Георгий Чивчян из «Форвард Авто» не прошел дальше топ-16 после аварии с Андреем Астаповым из LUKOIL Racing Drift Team.

Главный соперник Дамир Идиятулин из SINTEC FRESH AUTO DRIFT выбывает на стадии топ-8 после схватки с Романом Тиводаром.

Чарльз Нга сорвал овации зрелищной дуэлью с Аркадием Цареградцевым и хоть и уступил, показал невероятный, остросюжетный пилотаж.

Одним из украшений всего чемпионата стала полуфинальная дуэль Романа Тиводара и Андрея Астапова: соперники выложились настолько, что потребовалось два OMT-заезда, более того, и по их итогам судьям пришлось определять победителя, обратившись к результатам квалификации. Таким образом, Тиводар сделал предпоследний шаг к триумфу. В финале он хладнокровно переиграл самого Аркадия Цареградцева.

RDS GP 2022. Moscow Raceway. Личный зачет. Топ-3:

Роман Тиводар («Форвард Авто») Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд») Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team)

RDS GP 2022. Личный зачет после шести этапов. Топ-3:

Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 1043 балла Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 1043 балла Роман Тиводар («Форвард Авто») — 1024 балла

Перед финальным, седьмым этапом RDS GP 2022 на сочинском автодроме математические шансы на титул сохраняют сразу пять пилотов, а реальные претенденты на чемпионство — четыре спортсмена. У Георгия Чивчяна и Дамира Идиятулина равенство по баллам (по 1043 очка), Роман Тиводар уступает им всего 19 очков, а Аркадий Цареградцев — 23 очка. И даже Евгений Лосев, который проигрывает 197 баллов, вполне может стать чемпионом, если у квартета лидеров не заладится финальный этап в Сочи. Осталось только дождаться развязки сезона: 15–16 октября RDS GP гостит на трассе «Сочи Автодром».