Автоэксперт назвал главную опасность китайских машин Автоэксперт Субботин: китайские машины загораются из-за некачественных деталей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главной опасностью китайских машин является низкое качество деталей, из-за чего автомобиль может загореться, предупредил в разговоре с NEWS.ru автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. По его словам, эта проблема никак не контролируется мировыми компаниями. Тем временем национальное производство КНР сделано для того, чтобы привлечь максимальную прибыль, а не для создания качественной продукции.

Самая главная опасность китайских автомобилей — это низкое качество материалов, деталей. Эта проблема никак не контролируется передовыми, мировыми компаниями. Это национальное производство, оно сделано для привлечения максимальной прибыли. А за качеством зачем следить? Красивая картинка, модное изделие, и все, — пояснил эксперт.

По словам автоэксперта, непонятно, какие трубки используются в китайских автомобилях. Он уточнил, что материал топливопроводов может просто треснуть, а при попадании бензина или дизеля на детали машины автомобиль вспыхивал.

Материал топливопроводов был такой, что он просто трескался и не был герметичен. Все это попадало на раскаленные детали автомобилей и вспыхивало. Но люди у нас привыкли покупать новые автомобили, с пробегом уже никому не нужны. А кроме китайских, у нас других и нет, — заключил эксперт.

Автоэксперт Евгений Житнухин ранее рассказал, что китайские машины стали лидерами продаж за счет своей надежности, однако и у них есть некоторые смущающие особенности. Так, например, Chery Tiggo 8 имеет комплектацию, при которой владельцы сталкиваются с невозможностью найти подходящие крепления для стеклоочистительных щеток. По его словам, еще одним недостатком китайских авто является их стоимость.