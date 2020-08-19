Все десять команд «Формулы-1» подписали Договор Согласия

https://static.news.ru/photo/7a78c726-e22d-11ea-af48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-служба «Формулы-1» сообщила, что все команды чемпионата заключили Договор Согласия. Они взяли на себя обязательства выступать в «королевских гонках» до 2025 года.

«Феррари», «Уильямс» и «Макларен» подписали соглашение 18 августа, остальные семь команд — утром 19 августа.

С более близкими гонками мы привлечём больше поклонников к нашему виду спорта, принося пользу каждой команде, и продолжим увеличивать глобальный рост «Формулы-1», — сообщили в пресс-службе «королевских гонок».

Генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кэри уверен, что новое соглашение позволит закрыть разрывы между командами. Он подчеркнул, что в этом году из-за пандемии коронавируса понадобилось дополнительное время для согласования документа.

Мы рады, что к августу нам удалось достичь согласия от всех десяти команд относительно планов на долгосрочное будущее нашего вида спорта, — подчеркнул Кэри.

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт считает, что заключение нового Договора Согласия гарантирует стабильность для «королевских гонок». Он подчеркнул, что новая глава истории гонок вот-вот начнётся.

NEWS.ru писал, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по местам на подиуме «Формулы-1» после победы на Гран-при Испании. Немецкий гонщик провел 19 сезонов в «королевских гонках». На подиум он поднимался 155 раз.