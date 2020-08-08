Гонка 70-летия «Формулы-1» в Великобритании неожиданно для всех завершилась победой Макса Ферстаппена и «Ред Булл». Впервые за долго время команде удалось переиграть «Мерседес». А российский пилот Даниил Квят в свою юбилейную сотую гонку попал в десятку лидеров и заработал призовое очко. В эксклюзивном интервью NEWS.ru бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также эксперт «королевских гонок» Оксана Косаченко оценила воскресный Гран-при и рассказала, за счёт чего нидерландский гонщик оказался первым.

— Как вам прошедшая гонка?

— Ну, прежде всего, хочется поздравить Даню Квята, который заработал балл — это прекрасно для него, учитывая, что это сотая гонка. Ничто не предвещало, что так завершится этот Гран-при, но тем не менее это хороший результат. Мне очень понравился Нико Хюлькенберг несмотря на то, что он далеко не первый (завершил заезд на седьмой позиции) — хорошее возвращение, уверена, он сумел показать, что находится в хорошей форме. Так что, если кому-то нужна замена, Нико точно готов. Поздравляю Макса Ферстаппена и вообще «Ред Булл» — тактика, которую выбрала команда, — это единственное, что может противостоять и обыграть «Мерседес». Мы в очередной раз убедились, что «Фомрула-1» — это какая-то другая планета и только за счёт правильной тактики можно двигаться вперёд.

— Что произошло в конце? Почему Хэмилтон сумел обойти Боттаса?

— Честно говоря, я так и не поняла. Непонятно, сам ли Валттери его пропустил, или это решение команды, но как-то просто это произошло. Понятно, что в команде все работают на одного человека, и это однозначно. Возвращаясь к Максу, думаю, что сам Ферстаппен не ожидал такого результата, но проехал отличную, чистую гонку несмотря на не совсем складную квалификацию. Круто! Ребята в «Ред Булле» работают. Хорошо, что в «Формуле-1» иногда включают мозги, а не только жмут на педаль скорости.

— До этой гонки хотелось спросить: что мешает Максу Ферстаппену обогнать Льюиса Хэмилтона? Но сегодня он был на высоте. Как считаете, сможет ли продлиться его серия побед? Или Хэмилтон этого не допустит?

— Здесь же не проблема Хэмилтона, а проблема команды, то есть тактика, которая была выбрана вместе с Льюисом, оказалась провальной. «Ред Булл» повёл себя грамотно. Понятно, что машина у Льюиса более серьёзная, да и сам он прекрасный пилот, но Макс в очередной раз подтвердил, что у него всё хорошо и со скоростью, и с мозгами.

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— Недавно Пилот «Формулы-1» Себастьян Феттель из «Феррари» заявил, что не хочет, чтобы Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», обошёл знаменитого пилота Михаэля Шумахера по числу чемпионских титулов. У самого немца всего четыре победы на чемпионатах мира. И при этом сожалеет, что самому не получилось обойти Шумахера. Как к этому относитесь?

— Я думаю, это простая зависть — ни больше, ни меньше. Он хочет все чемпионские звания и достижения записать на свой счёт, но его книжка уже дописана, и эта гонка тому подтверждение. А довольно редкие комментарии в адрес команды — сильное сожаление, что не смог построить «Феррари» вокруг себя и начинает огрызаться.

— Но тот же Шарль Леклер показал неплохой результат.

— Его тактика правильная, но он просто делает свою работу, вот и результат. С восьмого места на четвертое — это отличный показатель. А Феттель только говорит в последнее время.

— Не кажется, что в последние годы «Формула-1» стала немного предсказуемой? Ясно, кто окажется в тройке лидеров.

— Последние лет 15. Была волна «Рено», затем «Ред Булла», «Феррари», теперь «Мерседеса». Сейчас как раз наблюдаем первенство последней команды. Тем и интересней наблюдать — кто и что сможет противопоставить лидеру. И вот, пожалуйста, «Ред Булл» показал себя во всей красе.

— Воскресная гонка для всех является особенной, а для Даниила Квята вдвойне — это его юбилейный сотый прокат. В нынешнем сезоне трасса впервые в истории принимала два Гран-при в одном сезоне. Какой Гран-при в этом году, на ваш взгляд, был ярче?

— Две последние гонки были очень яркие, особенно последняя благодаря неожиданной победе Макса Ферстаппена и «Ред Булла». Предыдущая была очень драматична. Мне кажется, вообще этот сезон очень необычный. Мы привыкли последние несколько лет, что пилоты выстраиваются паровозиком друг за другом в той же Венгрии, например. А вспомните, что было в этом сезоне там — сплошное безумие! Так что в целом этот сезон, пусть и короткий, но очень ярко складывается. Посмотрим, что будет дальше.

— Как в целом оцените прокат Квята?

— Жаль, что всего немного баллов. Причём его проблемы связаны не с ним самим, а с техникой — в предыдущем прокате, например, вообще с покрышками. Это технический вид спорта, так часто бывает, к этому просто надо быть готовым. Я думаю, психологически он себя прекрасно чувствует, приезжает, делает свою работу и выкладывается на максимум. Надеюсь, что ещё через сто Гран-при мы увидим его ещё лучше.

— Сто гонок — это довольно неплохой показатель. Какое самое удачное выступление можете вспомнить?

— Не хочу отматывать на сто лет назад, но мне кажется, эта гонка была очень чёткой. Глядя на его время, очень складная и хорошая гонка, особенно в его юбилей.

— Он больше прогрессирует или есть небольшой регресс?

— Нельзя называть регрессом. Это очень однобоко — очень многое зависит от машины и погодных условий. По сути, ошибки самого Дани можно посчитать по пальцам, его чаще техника подводила. Но я ещё раз скажу: в такой ситуации по-разному проявляет себя пилот, посмотрите на его абсолютную сдержанность и готовность ко всему. Закончилась гонка — перевернули страницу и пошли дальше. Как бы ни было, это единственный россиянин, который выступает в «Формуле-1», и если команда считает необходимым его подписание, значит, он выполняет все требования. Нет никакого регресса.

— Способен ли он с такой техникой сражаться на равных с чемпионами?

— В этом вопросе сразу заключён ответ. Если ему это удастся, то только если все остальные сойдут и останутся три человека. А так никто не может противостоять «Мерседесу» полноценно.

— Вообще довольно приятно, что гонки вернулись в нашу жизнь. Но объективно, как вы считаете, можно ли полноценно завершить сезон? Или стоит ждать второй удар от коронавируса?

— Об этом не знают даже китайцы в Ухане. В каждой стране соблюдаются санитарные нормы. Проведение «Формулы-1» без зрителей — это, конечно, абсолютно оправдано. Мы ждём болельщиков, но всё зависит от эпидемиологической обстановки.