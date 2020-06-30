Сироткин в новом сезоне «Формулы-1» будет резервным пилотом «Рено»

Россиянин Сергей Сироткин будет третьим резервным пилотом французской команды «Формулы-1» «Рено» в сезоне-2020.
Как заявил гонщик в своём Twitter, он рад вернуться в команду, полностью поддерживает амбиции коллектива и готов сделать всё от него зависящее для достижения необходимого результата.
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#S35 #SMPRacing #F1 #RSspirit pic.twitter.com/OsAAaM77Zt June 30, 2020
Сироткин уже выступал за французский коллектив в качестве третьего пилота. Это было до того, как он получил место в другом коллективе — «Уильямс» в 2018 году. В сезоне-2018 он был признан худшим гонщиком, писал NEWS.ru. Уходя из «Уильямса», он заявил, что совсем не рад, что покинул команду.
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