Сироткин в новом сезоне «Формулы-1» будет резервным пилотом «Рено»

https://static.news.ru/photo/8e6f4610-babe-11ea-b9a7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Сироткин Фото: sirotkin_sergey/twitter.com

Россиянин Сергей Сироткин будет третьим резервным пилотом французской команды «Формулы-1» «Рено» в сезоне-2020.

Как заявил гонщик в своём Twitter, он рад вернуться в команду, полностью поддерживает амбиции коллектива и готов сделать всё от него зависящее для достижения необходимого результата.

Сироткин уже выступал за французский коллектив в качестве третьего пилота. Это было до того, как он получил место в другом коллективе — «Уильямс» в 2018 году. В сезоне-2018 он был признан худшим гонщиком, писал NEWS.ru. Уходя из «Уильямса», он заявил, что совсем не рад, что покинул команду.