Россиянин победил в гонке «Формулы-2» в Великобритании

Первое место в первой гонке четвёртого (британского) этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-2» занял россиянин Никита Мазепин.
При этом россиянин Роберт Шварцман, лидирующий в чемпионате, занял 14-е место. Другой его соотечественник, Артём Маркелов, оказался 18-м.
Вторым приехал представитель КНР Чжоу Гуаньюй, а третьим — японец Юки Цунода.
21-летний Мазепин, который представляет Hitech Grand Prix, впервые выиграл гонку «Формулы-2». В чемпионате он выступает с 2019 года.
Вторая гонка четвёртого этапа состоится 2 августа.
Ранее NEWS.ru писал, что десятый этап гоночной серии «Формула-2» сезона 2020 года пройдёт в России на Сочи Автодроме. Он состоится в рамках Гран-при России «Формулы-1» 24–27 сентября. Об этом сообщили в АНО «Росгонки».
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