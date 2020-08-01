Россиянин победил в гонке «Формулы-2» в Великобритании

https://static.news.ru/photo/24b5f7a4-d419-11ea-80a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/fia_f2

Первое место в первой гонке четвёртого (британского) этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-2» занял россиянин Никита Мазепин.

При этом россиянин Роберт Шварцман, лидирующий в чемпионате, занял 14-е место. Другой его соотечественник, Артём Маркелов, оказался 18-м.

Вторым приехал представитель КНР Чжоу Гуаньюй, а третьим — японец Юки Цунода.

21-летний Мазепин, который представляет Hitech Grand Prix, впервые выиграл гонку «Формулы-2». В чемпионате он выступает с 2019 года.

Вторая гонка четвёртого этапа состоится 2 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что десятый этап гоночной серии «Формула-2» сезона 2020 года пройдёт в России на Сочи Автодроме. Он состоится в рамках Гран-при России «Формулы-1» 24–27 сентября. Об этом сообщили в АНО «Росгонки».