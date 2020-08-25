Мишустин подписал распоряжение о подготовке к российскому этапу «Формулы-1»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке к этапу «Формулы-1», который пройдёт в Сочи 24–27 сентября.
Согласно документу, участникам бесплатно предоставят визы, чтобы они беспрепятственно въехали на территорию России. Упрощённый режим распространяется на пилотов, почётных гостей, сотрудников СМИ и организаторов соревнований.
Данный порядок будет действовать с 21 августа по 31 октября, в период подготовки и проведения мероприятий. Заявки на получение виз подаёт оргкомитет «Формулы-1». Все поступившие в него документы рассмотрят в приоритетном порядке.
Ранее NEWS.ru писал, что «Формула-1» сообщила об отмене этапа в Китае. Также в пересмотренный календарь сезона были добавлены четыре новых этапа.
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