Косаченко назвала скучной гонку «Формула-1» и негодует из-за Хэмилтона

https://static.news.ru/photo/4d1c41f6-dfd3-11ea-a733-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Pool/Alejandro Garcia/Global Look Press

Эксперт «королевских гонок» Оксана Косаченко поделилась общим впечатлением от Гран-при «Формулы-1», которая состоялась в Барселоне.

Скучная гонка. В Барселоне такое случается. Тем не менее впечатляет скорость «Ред Булл», хочется, чтобы так было до конца сезона, но Максу Ферстаппену нужен напарник. А то получается, что лидеры двух команд ездят быстрее, чем напарники. Но хотя бы это не игра в одни ворота, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

Даниила Квята, который финишировал 12-м и не заработал очко, специалист похвалила, но поддерживала нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Сегодня Даня мне понравился. Была борьба с достаточно достойными соперниками, и он сделал всё возможное. Но надо понимать, что в Барселоне такая трасса, где гонки часто проходят в спокойном формате. Мы не увидели массу обгонов. Но я не верю, что один пилот может ехать быстрее на целых 20 секунд. Очень хотелось, чтобы и в этой гонке победил Ферстаппен, и у него были все шансы, но на старте он замешкался — достаточно легко отпустил Льюиса вперёд. А потом начались другие трудности, — заключила она.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пришёл к финишу первым на Гран-при Испании. Испанский этап «Формулы-1» прошёл на автодроме «Каталунья» в Барселоне. Для представителя Великобритании это первое место стало 156-м подиумом в карьере, по этому показателю он обошёл легендарного немца Михаэля Шумахера, у которого было 155 призовых мест. Эта победа стала 88-й в карьере Хэмилтона, здесь он также догоняет Шумахера с его рекордом в 91 победу, писал NEWS.ru.