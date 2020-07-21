Команда «КАМАЗ-мастер» начала тренировку в Астраханской области

Российская гоночная команда «КАМАЗ-мастер» приехала в Астраханскую область, где начала тренировочный сбор. Он продлится до 26 июля.
Пресс-атташе команды Эрик Хайруллин
Ранее организаторы легендарного ралли-марафона «Дакар» заявили, что гонка пройдёт в 2021 году в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. Старт и финиш мероприятий предусмотрен в Джидде. Всего в гонке будет 11 спецучастков. Маршрут будет существенно отличаться от гонок 2020 года.
Как писал NEWS.ru, в 2020 году экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда в классе грузовиков, а российская команда Snag Racing под управлением Сергея Карякина заняла второе место в классе багги.
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