Команда «КАМАЗ-мастер» начала тренировку в Астраханской области

https://static.news.ru/photo/1a7d094a-cb4e-11ea-ac87-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamazmastersport/instagram.com

Российская гоночная команда «КАМАЗ-мастер» приехала в Астраханскую область, где начала тренировочный сбор. Он продлится до 26 июля.

Пресс-атташе команды Эрик Хайруллин рассказал журналистам РИА Новости, что в сборе участвуют экипажи Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова, Айрата Мардеева, Эдуарда Николаева и Андрея Каргинова.

Ранее организаторы легендарного ралли-марафона «Дакар» заявили, что гонка пройдёт в 2021 году в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. Старт и финиш мероприятий предусмотрен в Джидде. Всего в гонке будет 11 спецучастков. Маршрут будет существенно отличаться от гонок 2020 года.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда в классе грузовиков, а российская команда Snag Racing под управлением Сергея Карякина заняла второе место в классе багги.