Хэмилтон побил рекорд Шумахера по местам на подиуме в «Формуле-1»

https://static.news.ru/photo/c81d577e-dfd2-11ea-853b-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: HOCH ZWEI/Pool/ALBERT GEA/Global Look Press

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пришёл к финишу первым на Гран-при Испании.

Испанский этап «Формулы-1» прошёл на автодроме «Каталунья» в Барселоне. Для представителя Великобритании это первое место стало 156-м подиумом в карьере, по этому показателю он обошёл легендарного немца Михаэля Шумахера, у которого было 155 призовых мест. Эта победа стала 88-й в карьере Хэмилтона, здесь он также догоняет Шумахера с его рекордом в 91 победу.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — коллега Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.

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