«Формула-1» запускает в России F1 TV

https://static.news.ru/photo/37a03c80-c11d-11ea-a0d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: - Race Day Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор по медиа-правам «Формулы-1» Ян Холмс сообщил о запуске в России онлайн-сервиса на английском языке F1TV1, где пользователи могут следить за этапами и свежими новостями из мира «королевских гонок».

Мы рады сообщить о запуске в России сервиса F1TV1. Он откроет для поклонников скорости новые возможности в доступе к уникальному контенту, — цитирует Холмса пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

Также сообщается, что «Матч ТВ» продлил права на показ гонок «Формулы-1» до 2023 года. В пакет ТВ-прав входят ещё три гоночные серии: «Формула-2», «Формула-3» и Суперкубок Порше.

Ранее NEWS.ru писал, что финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем на первом в сезоне этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье место занял Ландо Норрис из «Макларена». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят сошёл с дистанции на предпоследнем круге из-за прокола колеса.