Эксперт: Квят не показал ничего эксклюзивного в гонке «Формулы-1» в Австрии

Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также эксперт «Королевских гонок» Оксана Косаченко оценила выступление российского пилота команды «Альфа Таури» Даниила Квята в гонке Гран-при Штирии (Австрия).
Квят набрал первой очко, но я не видела никаких эксклюзивных поступков с его стороны. Возможно, потому что их не показывали. Но, в целом, это та позиция, на которую мы и можем рассчитывать. Где-то восьмое-десятое места — это то, на что сейчас способна команда. Плюс, если кто-то будет сходить целым коллективом, это тоже большая помощь команде. Если бы «Феррари» остались в гонке, с очками было бы сложнее. Самое главное, что техника не подвела, и Квят доехал до финиша. Сегодня всё обошлось, и это хороший знак, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.
Ранее NEWS.ru сообщал, что британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон победил в гонке на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия). Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят занял десятое место, заработав тем самым первое очко в личном зачёте. Напарник россиянина Пьер Гасли финишировал на 15-м месте.
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