Эксперт: Квят не показал ничего эксклюзивного в гонке «Формулы-1» в Австрии

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Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также эксперт «Королевских гонок» Оксана Косаченко рассказала о своих впечатлениях от второй гонки сезона чемпионата мира, которая прошла в Австрии.

Сегодняшняя гонка по сравнению с предыдущей мне показалась совсем другой. Во-первых, был другой расклад сил после квалификации, и поэтому кому-то приходилось догонять, а кто-то не смог удержать свои позиции. Не...