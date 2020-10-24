Британец Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Португалии «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/303245b2-160c-11eb-99a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lewishamilton

Британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Португалии «Формулы-1» и будет стартовать с первой позиции в гонке, которая состоится 25 октября на трассе в Портимане.

Хэмилтон показал 24 октября в лучшем из своих кругов время 1 минута 16,652 секунды. На втором месте — партнёр британца по команде финн Вальттери Боттас с отставанием в 0,102 секунды, на третьем — голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,252), передаёт РИА Новости.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят занял 13-е место, его напарник по команде француз Пьер Гасли показал девятый результат (+1,151).

Ранее стало известно, что британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнялся с немцем Михаэлем Шумахером по числу выигранных Гран-при чемпионата «Формулы-1». 11 октября Хэмилтон стал первым в рамках Гран-при Айфеля, который прошёл на трассе «Нюрбургринг» в Германии. Данная победа — 91-я в карьере Хэмилтона, аналогичное число на счету Шумахера. Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1». Хэмилтон обладает шестью титулами чемпиона мира, писал NEWS.ru.