Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ралли «Шелковый путь – 2022» церемония награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Ралли «Шелковый путь – 2022» церемония награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гимнаст во время выступления в рамках торжественной церемонии финиша международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гимнаст во время выступления в рамках торжественной церемонии финиша международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ведущие Дмитрий Губерниев и Алла Омелюта перед началом церемонии награждения призеров международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Ведущие Дмитрий Губерниев и Алла Омелюта перед началом церемонии награждения призеров международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рэпер Мот (Матвей Мельников) выступает на концерте, посвященному финишу международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Рэпер Мот (Матвей Мельников) выступает на концерте, посвященному финишу международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Выступление мотофристайлеров на финише международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Выступление мотофристайлеров на финише международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Выступление мотофристайлеров на финише международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Выступление мотофристайлеров на финише международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на финише международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на финише международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр транспорта РФ Максим Соколов на финише международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Министр транспорта РФ Максим Соколов на финише международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пилот команды ОГБ ФСУ «СШННВС» Евгений Тихонов (в центре), завоевавший бронзовую медаль в категории «Мотоциклы» во время торжественной церемонии награждения участников международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пилот команды ОГБ ФСУ «СШННВС» Евгений Тихонов (в центре), завоевавший бронзовую медаль в категории «Мотоциклы» во время торжественной церемонии награждения участников международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гонщик Александр Гатиятулин, завоевавший серебряную медаль в категории «Мотоциклы» во время торжественной церемонии награждения участников международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гонщик Александр Гатиятулин, завоевавший серебряную медаль в категории «Мотоциклы» во время торжественной церемонии награждения участников международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пилот команды TROYKA TEAM Алексей Наумов (справа), завоевавший золотую медаль в категории «Мотоциклы» во время торжественной церемонии награждения финалистов международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пилот команды TROYKA TEAM Алексей Наумов (справа), завоевавший золотую медаль в категории «Мотоциклы» во время торжественной церемонии награждения финалистов международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пилот команды Lion Racing Team Александр Гилемов, завоевавший бронзовую медаль в категории «Квадроциклы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пилот команды Lion Racing Team Александр Гилемов, завоевавший бронзовую медаль в категории «Квадроциклы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пилот команды CHYR MARI Александр Максимов, завоевавший серебряную медаль в категории «Квадроциклы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пилот команды CHYR MARI Александр Максимов, завоевавший серебряную медаль в категории «Квадроциклы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пилот команды Metallosetka RT Дмитрий Калинин, завоевавший золотую медаль в категории «Квадроциклы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Пилот команды Metallosetka RT Дмитрий Калинин, завоевавший золотую медаль в категории «Квадроциклы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды Snag Racing Team в составе Сергея Карякина и Ивана Безденежных, завоевавших бронзовые медали в категории «Мотовездеходы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды Snag Racing Team в составе Сергея Карякина и Ивана Безденежных, завоевавших бронзовые медали в категории «Мотовездеходы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды Snag Racing Team в составе Сергея Карякина и Ивана Безденежных, завоевавших бронзовые медали в категории «Мотовездеходы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды Snag Racing Team в составе Сергея Карякина и Ивана Безденежных, завоевавших бронзовые медали в категории «Мотовездеходы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды Nakusi Racing Team в составе Армена Пузяна и Кирилла Шубина, завоевавших серебряные медали в категории «Мотовездеходы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды Nakusi Racing Team в составе Армена Пузяна и Кирилла Шубина, завоевавших серебряные медали в категории «Мотовездеходы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды Snag Racing Team в составе Никиты Мазепина и штурмана Антона Власюка, завоевавшей золотые медали в категории «Мотовездеходов» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды Snag Racing Team в составе Никиты Мазепина и штурмана Антона Власюка, завоевавшей золотые медали в категории «Мотовездеходов» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды Snag Racing Team в составе Никиты Мазепина и штурмана Антона Власюка, завоевавших золотые медали в категории «Мотовездеходы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды Snag Racing Team в составе Никиты Мазепина и штурмана Антона Власюка, завоевавших золотые медали в категории «Мотовездеходы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды Snag Racing Team в составе Никиты Мазепина и штурмана Антона Власюка, завоевавших золотые медали в категории «Мотовездеходы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды Snag Racing Team в составе Никиты Мазепина и штурмана Антона Власюка, завоевавших золотые медали в категории «Мотовездеходы» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды GAZ RAID SPORT в составе Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева, завоевавших бронзовые медали в категории «Внедорожники» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды GAZ RAID SPORT в составе Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева, завоевавших бронзовые медали в категории «Внедорожники» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды GAZ RAID SPORT в составе Александра Русанова и Евгения Павлова, завоевавших серебряные медали в категории «Внедорожники» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды GAZ RAID SPORT в составе Александра Русанова и Евгения Павлова, завоевавших серебряные медали в категории «Внедорожники» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды MSK RALLY TEAM в составе Дениса Кротова и Константина Жильцова, завоевавших золотые медали в категории «Внедорожники» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды MSK RALLY TEAM в составе Дениса Кротова и Константина Жильцова, завоевавших золотые медали в категории «Внедорожники» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды MSK RALLY TEAM в составе Дениса Кротова и Константина Жильцова, завоевавших золотые медали в категории «Внедорожники» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды MSK RALLY TEAM в составе Дениса Кротова и Константина Жильцова, завоевавших золотые медали в категории «Внедорожники» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды «Федерация автомобильного спорта Туркменистана», завоевавший бронзовые медали в категории «Серийные внедорожники» во время награждения участников международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды «Федерация автомобильного спорта Туркменистана», завоевавший бронзовые медали в категории «Серийные внедорожники» во время награждения участников международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Команда «МАЗ-СПОРТавто», завоевавшая бронзовые медали в категории «Грузовики» во время торжественной церемонии награждения участников международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Команда «МАЗ-СПОРТавто», завоевавшая бронзовые медали в категории «Грузовики» во время торжественной церемонии награждения участников международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто»: Павел Гаранин, Сергея Вязович и Виталий Мурылев (слева направо), завоевавшие бронзовые медали в категории «Грузовики» во время награждения участников международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто»: Павел Гаранин, Сергея Вязович и Виталий Мурылев (слева направо), завоевавшие бронзовые медали в категории «Грузовики» во время награждения участников международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Евгения Яковлева, Богдана Каримова и Эдуарда Николаева (в центре слева направо), завоевавших серебряные медали в категории «Грузовики» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Евгения Яковлева, Богдана Каримова и Эдуарда Николаева (в центре слева направо), завоевавших серебряные медали в категории «Грузовики» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Евгения Яковлева, Богдана Каримова и Эдуарда Николаева (в центре слева направо), завоевавших серебряные медали в категории «Грузовики» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Евгения Яковлева, Богдана Каримова и Эдуарда Николаева (в центре слева направо), завоевавших серебряные медали в категории «Грузовики» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова, завоевавших золотые медали в категории «Грузовики» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова, завоевавших золотые медали в категории «Грузовики» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Члены экипажа команды KAMAZ-Master Дмитрий Сотников и Руслан Ахмадеев (слева), завоевавшие золотые медали в категории «Грузовики» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Члены экипажа команды KAMAZ-Master Дмитрий Сотников и Руслан Ахмадеев (слева), завоевавшие золотые медали в категории «Грузовики» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Члены экипажа команды KAMAZ-Master Дмитрий Сотников и Руслан Ахмадеев (слева), завоевавшие золотые медали в категории «Грузовики» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Члены экипажа команды KAMAZ-Master Дмитрий Сотников и Руслан Ахмадеев (слева), завоевавшие золотые медали в категории «Грузовики» международного ралли «Шелковый путь – 2022» на церемонии награждения в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Команда KAMAZ-Master, завоевавшая золотые медали в категории «Грузовики» после торжественной церемонии награждения участников международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Команда KAMAZ-Master, завоевавшая золотые медали в категории «Грузовики» после торжественной церемонии награждения участников международного ралли «Шелковый путь – 2022» в «Лужниках»