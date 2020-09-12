Житель Китая нашёл летучую мышь в банке с соусом

Труп летучей мыши обнаружил житель Китая по фамилии Го в ведре с устричным соусом, который его семья ела на протяжении нескольких месяцев.
Мужчина сделал неприятную находку, когда соуса осталось слишком мало и поэтому его было трудно достать из ёмкости. Го выбросил погибшее животное и направил претензию производителю, так как уверен, что мышь не могла упасть в банку в его доме — все члены семьи всегда крепко закручивали крышку.
Однако производитель отрицает свою вину, отмечая, что на заводе всё стерильно и инородные тела не могли попасть в продукт. При этом в качестве компенсации семье Го готовы предоставить ещё две банки этого соуса.
Мужчина отказался от предложения. По его словам, после обнаружения трупа животного он не мог есть ещё несколько дней. Сейчас семья Го намерена заказать независимую экспертизу стерильности на производстве,
Ранее NEWS.ru писал, что в Пскове местная жительница обратилась в Роспотребнадзор после покупки шаурмы в бистро «Шашлычный дворик» на улице Текстильной. На видео, которое опубликовала женщина, видно, как по кусочкам мяса довольно живо ползают личинки.
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