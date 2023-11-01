Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Японии

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано у побережья Японии, неподалеку от города Гобо, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Сотрудники организации отметили, что очаг залегал на глубине 39 километров.

В городе проживает примерно 27,1 тысячи человек. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

В первых числах октября в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 10 километров в районе острова Торисима. Катаклизм был зафиксирован к югу от архипелага Идзу, сейсмологи объявили угрозу формирования гигантских волн. Жителей предупредили, что последующее за этим цунами вызовет колебания воды высотой до метра. Метеорологи отметили, что этого достаточно, чтобы сбить человека с ног.

До этого, 29 сентября, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около южной стороны Курильских островов. Оно ощущалось в Курильском городском округе в трех населенных пунктах. Разрушений и пострадавших нет, но жители Курильска, а также сел Рейдово и Китовое ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Еще раньше, 8 сентября, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко, эпицентр стихии находился в 80 километрах от города Марракеш. По словам экспертов, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. По последним данным, жертвами стихии стали более 2600 человек.