Yonhap: КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Японского моря

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Северная Корея произвела запуски двух крылатых ракет в направлении Японского моря. Пуски осуществлялись с восточного побережья КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на военные источники.

Агентство отмечает , что Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея сейчас занят анализом характеристик выпущенных ракет.

Санкции ООН не запрещают Пхеньяну запускать крылатые ракеты. Под запретом находятся только пуски ракет с использованием баллистических технологий. В январе КНДР запускает ракеты в сторону Японского моря уже в пятый раз.

Ранее стало известно, что 17 января КНДР провела испытательный пуск тактических управляемых ракет. Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи сообщило, что ракеты точно поразили островную цель в Японском море. Подобной активности республики в этой сфере не наблюдалось уже давно.