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Yonhap: КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Японского моря

08:32, 25 января 2022
Yonhap: КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Японского моря Фото: facebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press
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Северная Корея произвела запуски двух крылатых ракет в направлении Японского моря. Пуски осуществлялись с восточного побережья КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на военные источники.

Агентство отмечает, что Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея сейчас занят анализом характеристик выпущенных ракет.

Санкции ООН не запрещают Пхеньяну запускать крылатые ракеты. Под запретом находятся только пуски ракет с использованием баллистических технологий. В январе КНДР запускает ракеты в сторону Японского моря уже в пятый раз.

Ранее стало известно, что 17 января КНДР провела испытательный пуск тактических управляемых ракет. Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи сообщило, что ракеты точно поразили островную цель в Японском море. Подобной активности республики в этой сфере не наблюдалось уже давно.

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