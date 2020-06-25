Япония окончательно отказалась размещать американскую систему ПРО

https://static.news.ru/photo/a31c3a0a-b677-11ea-9932-fa163e074e61_660.jpg Таро Коно Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Власти Японии приняли решение отказаться от плана по размещению наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, сообщил министр обороны страны Таро Коно.

Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ принял это решение на заседании в среду, 24 июня, сообщил Коно собранию законодателей от правящей Либерально-демократической партии, передаёт Kyodo.

На прошлой неделе Коно уже объявил о прекращении плана развертывания Aegis Ashore, сославшись на технические проблемы и рост затрат. В 2017 году Япония решила использовать две американские батареи Aegis Ashore, чтобы усилить оборону страны от ядерных вооружений и ракетных программ Северной Кореи. Стоимость каждой установки Aegis Ashore составляет 100 миллиардов иен (около $890 миллионов), их должны были ввести в строй до 2023 года.

Как писал NEWS.ru ранее, по словам министра обороны Таро Коно, японские военные выявили угрозу падения разгонной ступени за пределами военной базы. Чтобы скорректировать недостаток, понадобятся дополнительные средства и время.