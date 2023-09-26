Во Вьетнаме зафиксировали первый случай передачи оспы обезьян среди людей

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Департамент здравоохранения вьетнамской провинции Биньзыонг зафиксировал первый случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку, сообщает ТАСС. По данным ведомства, жительница одного из населенных пунктов провинции заразилась вирусом от своего знакомого. В настоящее время она находится на карантине с целью не допустить распространения заболевания.

Специалисты объяснили, что зараженной оказалась 22-летняя девушка. Предполагается, что она заразилась от своего сожителя, которого ранее признали третьим по счету пациентом с данным заболеванием во всем Вьетнаме. Первые два случая заражения были зафиксированы еще осенью 2022 года. Вирус был выявлен у вьетнамцев, вернувшихся на родину из заграничной поездки.

Вирусолог Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Елена Малинникова ранее призвала граждан носить маски в общественных местах. Ее рекомендация связана с возросшей заболеваемостью ОРВИ и коронавирусной инфекцией в России. По словам Малинниковой, медицинские учреждения принимают стандартные меры, чтобы эффективно противостоять инфекции. Такие мероприятия проводятся ежегодно.