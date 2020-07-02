Власти Монголии ввели карантин в двух районах из-за вспышки бубонной чумы

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Карантин объявили в двух районах провинции Ховд в Западной Монголии из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой.

Меры действуют с 10:00 29 июня до особого распоряжения. По данным Национального центра общественного здравоохранения, заболевание выявили у молодых мужчины и женщины. Первый был госпитализирован в больницу 28 июня после того, как съел мясо сурка, передаёт Central Asia.

Заболевшая чумой женщина находится в критическом состоянии. По предварительной информации, она была в прямом контакте более чем с 60 людьми и в косвенном — более чем с 400.

В апреле 2019 года в соседней провинции Баян-Улгий два человека умерли в результате заражения бубонной чумой после употребления в пищу сырого мяса сурка, уточняет RNS.

Бубонная чума — бактериальное заболевание, передаваемое блохами. Резервуарами возбудителя инфекции — чумной палочки — являются грызуны, в том числе сурки. Взрослый человек может умереть спустя сутки после заражения при отсутствии медицинской помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за чумы в Монголии застряли 17 российских туристов из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. Среди попавших под карантин есть также туристы из США, Японии и Германии.

Позднее Федеральная служба по туризму попросила граждан России учитывать эпидемиологическую обстановку в Монголии при планировании поездок в эту страну. Предупреждения были связаны со вспышкой бубонной чумы в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий, от которой скончались два человека.