Вибрирующий мост с автомобилями в КНР попал на видео

https://static.news.ru/photo/75ecb304-92d0-11ea-9105-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Интернете появились кадры вибрирующего морского моста Хумэнь в китайской провинции Гуандун.

Вибрации заметили 5 мая. Власти незамедлительно приступили к расследованию. Один из его участников, глава международной ассоциации мостов и строительных конструкций Гэ Яоцзюнь предположил, что мост начал вибрировать из-за аварийных пластиковых барьеров высотой 1,2 метра, которые установили во время ремонта конструкции. Эксперты подумали, что нагромождения изменили аэродинамику моста и привели к вибрациям, которые проявляются, когда усиливается ветер, передаёт Global Times.

Издание уточняет, что барьеры убрали, но мост продолжил вибрировать. По одной из версий, сооружение трясётся по инерции и со временем колебания прекратятся.

Мост связывает города Гуанчжоу и Дунгуань. Из-за ЧП его временно закрыли для машин.

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии на границе Лигурии и Тосканы обрушился автомобильный мост. Инцидент произошёл в городе Аулла у реки Магра. При падении моста были повреждены два фургона. Водитель одного из грузовых автомобилей был госпитализирован с травмами. Водитель другого повреждений практически не получил