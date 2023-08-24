В Японии приступили к сбросу в океан первой партии воды с АЭС «Фукусима-1» В Японии начали сбрасывать в океан очищенную от радиации воду с АЭС «Фукусима-1»

Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Японии специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1», сообщила компания Tokyo Electric Power. По ее данным, погодные условия в районе префектуры Фукусима позволили начать сброс согласно плану.

Предварительно специалисты провели измерения подготовленной к сбросу очищенной воды. Выяснилось, что она в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней сильно меньше допустимой нормы безопасности, которую установили Международная комиссия по радиологической защите и правительство Японии.

Для сброса воды в океан был специально построен подводный туннель. По нему очищенная вода будет сбрасываться на расстоянии одного километра от берега. В сутки станут сбрасывать по 460 тонн. При этом каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тысячи тонн чистой морской воды. За первые 17 дней в Японии намерены сбросить почти 7,8 тысячи тонн очищенной воды.

Ранее председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик заявил, что сброс воды Японией с «Фукусимы-1» может привести к заражению морской рыбы, которая с большой вероятностью заплывет в акваторию Амурского залива. Он пояснил, что такая рыба может попасть на стол к россиянам, если соответствующие службы не осуществят должного контроля.