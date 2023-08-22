Эколог назвал последствия сброса воды с «Фукусимы-1» для России Эколог Голик: сброс воды с «Фукусимы-1» вызовет заражение морской рыбы

Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сброс воды Японией с «Фукусимы-1» может привести к заражению морской рыбы, которая с большой вероятностью заплывет в акваторию Амурского залива, предупредил председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик. Комментируя ситуацию НСН, он пояснил, что такая рыба может попасть на стол к россиянам, если соответствующие службы не осуществят должного контроля.

Зараженная рыба заплывет в акваторию Амурского залива, в прибрежную территорию российских вод, а затем может попасть на стол россиян. Соответствующие службы должны вести контроль поступающей продукции на предмет соблюдения радиационных норм, но у нас часто этого не делают, — подчеркнул эколог.

По словам эксперта, Приморский край, Камчатка и Сахалин не пострадают при сбросе воды. Голик отметил, что течения будут раскидывать радиоактивную воду в океан, концентрация в одном месте не превысит норму.

Эколог добавил, что в случае аварии на «Фукусиме-1» последствия для экологии будут гораздо серьезнее. В связи с этим Япония собирается сбросить воду, чтобы минимизировать ущерб, который может быть нанесен природе.

При наличии ядерных станций всегда есть определенный риск. Япония в любом случае придерживается жестких экологических требований и будет стараться минимизировать ущерб, наносимый природе. Приходится выбирать меньшее из зол, — заключил Голик.

Правительство Японии готовится начать 24 августа слив очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Соответствующее заявление сделает министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.