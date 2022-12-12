В Японии определили символ уходящего года В Японии символом уходящего года признали иероглиф «икуса» (сражение, война)

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В Японии определили символ уходящего 2022 года. На этот раз им стал иероглиф «икуса» (сражение, война). Торжественную церемонию, как передает ТАСС, провели в буддийском «Храме чистой воды» в Кийото. Иероглиф начертал на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см настоятель храма, монах Сэйхан Мори.

Организаторы церемонии подчеркнули, что выбор в пользу именно этого символа был сделан по целому ряду причин. «Икуса» стал победителем в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине и продолжающейся борьбой с коронавирусом. Кроме того, на выбор повлияло успешное выступление японских спортсменов на зимних Олимпийских играх, которые прошли в Пекине.

Церемония выбора символа уходящего года в Японии состоялась уже в 28-й раз.

Ранее Оксфордский словарь назвал словом года сленговое выражение goblin mode («режим гоблина»), о чем сообщала пресс-служба издательства Оксфордского университета. По данным словаря, выражение «режим гоблина» означает «поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям».

На втором месте оказалось слово metaverse («метавселенные»). Термин практически не использовался до конца 2021 года, к октябрю 2022-го его частотность выросла почти в четыре раза. На третьем месте находится хештег #IStandWith («Я поддерживаю...»). По оценке словаря, частота использования хештега выросла после начала специальной военной операции России на Украине.