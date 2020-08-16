В столице Таиланда проходит антиправительственная акция

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Более тысячи человек вышли на акцию протеста против правительства к Монументу свободы в Бангкоке.

Об этом сообщает ТАСС. В районе манифестации дежурят около 600 сотрудников местных правоохранительных органов, они установили кордоны. Организаторы возвели сцену для выступающих, к протестующим продолжают присоединяться всё новые участники.

За несколько часов до начала акции на подступах к Монументу свободы собралась небольшая группа людей, поддерживающих короля страны Маху Вачиралонгкорна. Они планировали присутствовать на митинге и фиксировать на фото и видео действия, оскорбляющие монархию, что является нарушением законов Таиланда. Лидер группы роялистов Сумет Тракулвунну заявил, что его не волнуют нападки на правительство, но личность короля должна быть неприкосновенной.

Акция протеста организована несколькими продемократическими объединениями, в частности группой «Свободная молодёжь». Устроители рассчитывают, что число участников достигнет 10 тысяч человек. Те, кто уже собрались на месте митинга, скандируют антиправительственные лозунги и призывают к изменению конституции. Организован сбор подписей за изменение основного закона. Одним из требований стало введение выборов членов Сената вместо назначения.

В тайском сегменте Twitter набрали популярность хештеги «Прогоним диктатуру» и «Что происходит в Таиланде». Число публикаций с ними уже превысило 2 млн.

Сразу после снятия части связанных с коронавирусом ограничений 18 июля в столице прошла масштабная акция против правительства, передавал NEWS.ru. При этом в тот момент в стране были запрещены массовые мероприятия. За акцией протеста наблюдала полиция, демонстранты в целом вели себя мирно и всё обошлось без эксцессов.