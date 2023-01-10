В севшем из-за сообщения о минировании самолете Москва — Гоа бомбу не нашли В индийском аэропорту сообщили об отсутствии бомбы в самолете Москва — Гоа

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Самолет авиакомпании Azur Air

Спецслужбы Индии не обнаружили каких-либо подозрительных устройств на борту самолета Москва — Гоа российской авиакомпании Azur Air. Лайнер, который вечером 9 января совершил вынужденную посадку в штате Гуджарат из-за сообщения о минировании, продолжит полет к месту назначения до полудня 10 января, рассказал представитель аэропорта Джамнагар, сообщает издание Ani.

Служба национальной безопасности не обнаружила ничего подозрительного. Ожидается, что рейс вылетит из Джамнагара в Гоа где-то между 10:30 и 11:00 утра. Вся ручная кладь была тщательно проверена, — отметил представитель аэропорта.

Он добавил, что проверять самолет начали 9 января, примерно в 21:50 (19:20 мск). На борту лайнера, приземлившегося в Джамнагаре, находились 236 пассажиров и восемь членов экипажа.

Накануне неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы на Гоа. Самолет совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат. С борта лайнера эвакуировали пассажиров, никто не пострадал.