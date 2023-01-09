Борт Azur Air из Москвы экстренно сел в Гуджарате из-за сообщения о бомбе

Фото: azurair

Самолет российской авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Москва — Гоа, совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат после поступившего сообщения о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник в Министерстве гражданской авиации Индии. По данным спикера, самолет приземлился на местном аэродроме. В данный момент с борта лайнера эвакуируют пассажиров.

Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва — Гоа. Самолет срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат, — заявил спикер агентства.

Ранее стало известно о крушении пассажирского самолета Ан-2, следующего по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Позже в МЧС РФ сообщили, что в результате происшествия погибли двое человек.

Позже в пресс-службе главы НАО рассказали, что состояние пятерых пострадавших при жесткой посадке легкого самолета Ан-2 рядом с поселком Каратайка оценивается как тяжелое. По данным спикера агентства, всех пассажиров доставили в поселковую амбулаторию. Врачи развернули телемедицинскую стойку. Проходят консультации с медиками из Нарьян-Мара.