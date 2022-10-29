У десятков человек произошла остановка сердца из-за давки в Сеуле У 50 человек произошла остановка сердца в Сеуле из-за давки во время празднования Хеллоуина

Фото: Yonhap

У 50 человек произошла остановка сердца в Сеуле из-за давки, возникшей во время празднования Хеллоуина, сообщает Yonhap. Их раздавила огромная толпа, двигавшаяся по узкой улице города. Telegram-каналы сообщают, что погибли от 20 до 50 человек. В Сети было опубликовано множество видеозаписей с места трагедии. Данные о жертвах официально не подтверждены.

На кадрах видно, как десятки пострадавших лежат на тротуаре, а прохожие и врачи пытаются их реанимировать. По данным сотрудников реанимационных центров, к ним поступил 81 звонок с жалобами на одышку. Представитель национального пожарного управления Южной Кореи Чхве Чхон Сика отметил, что в результате давки пострадали не менее 100 человек. На данный момент на месте ЧП работают около 400 спасателей со всей страны.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель поручил правительству обеспечить оперативное лечение раненых и тщательно обследовать места празднования Хеллоуина. Мэр Сеула О Се Хун вернулся из запланированной поездки в Европу в Южную Корею из-за трагедии.

Издание Toronto Star сообщило, что давка произошла после того, как люди бросились в местный бар, услышав, что там побывала знаменитость.

Ранее в индонезийской провинции Восточная Ява во время давки и беспорядков на футбольном матче погибли 127 человек, в том числе двое полицейских. Еще 180 человек пострадали. Трагедия произошла после матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3).

На поле выбежали фанаты проигравшей команды. Чтобы разогнать разгневанную толпу, полицейские применили слезоточивый газ. Это привело к давке и случаям удушья. В результате беспорядков были уничтожены две полицейские машины, зрители также подожгли другие объекты на стадионе.