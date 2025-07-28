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28 июля 2025 в 12:33

В Малайзии начались переговоры между Таиландом и Камбоджей

Переговоры между Камбоджей и Таиландом. 28 июля 2025 год Переговоры между Камбоджей и Таиландом. 28 июля 2025 год Фото: Mohd Rasfan/AP/TASS

Переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей стартовали в Куала-Лумпуре, в здании Kompleks Seri Perdana, сообщает The Star. По информации издания, они проходят под председательством премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

Долгожданная мирная встреча <...> официально началась в 15:15 (10:15 мск. — NEWS.ru) в здании Kompleks Seri Perdana, — говорится в сообщении.

Также в мероприятии принимают участие глава правительства Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтхам Вечайчай. В качестве наблюдателей на встрече присутствуют послы США и КНР Эдгард Каган и Оуян Юйцзин.

Ранее российский посол в Бангкоке Евгений Томихин заявил, что планирующим поездки в Таиланд россиянам следует воздержаться от посещения «проблемных территорий» из-за кризисной ситуации между королевством и Камбоджей. По словам дипломата, большая часть курортов в стране все же находится в достаточном отдалении от зоны конфликта.

До этого стало известно, что Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при дипломатическом посредничестве президента США Дональда Трампа. Манет подчеркнул, что американский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с жертвами конфликта и подтвердил приверженность миру.

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