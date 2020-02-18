https://static.news.ru/photo/7e7d67c0-5239-11ea-99cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Chenhuan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайское руководство сообщило о продолжительном снижении подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране.

Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн. По его словам, такое снижение наблюдается уже на протяжении двух недель, передаёт портал «Сина кэцзи».

На 17 февраля количество подтвержденных случаев инфицирования сокращается на протяжении 14 дней, — сказал Фэн.

Он отметил, что власти КНР на сегодняшний день зафиксировали три важных показателя: количество новых подтверждённых случаев заражения, по сравнению с пиком вспышки коронавируса, достигло менее 2 тыс. в день, летальных исходов зафиксировано менее 100 в день, а количество подтверждённых случаев заболевания за пределами провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения COVID-19, также не достигло 100 в день.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нескольких студентов МГУ из Китая госпитализировали с температурой. Заболевших удалось выявить благодаря плановому осмотру, проводящемуся в московском вузе ежегодно.