В КНР выдали первый патент на вакцину против коронавируса

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Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии КНР и компании CanSino Biologics получили первый патент на вакцину от коронавирусной инфекции. Соответствующее разрешение выдало Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая.

Эти учреждения разработают лекарство на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV. В марте эта вакцина стала первой в стране, одобренной для клинических испытаний. А уже в июне она получила специальное разрешение сроком на один год для военного использования в Китае.

Исследование защитного эффекта на генетически модифицированных мышах показало, что после 14 дней после однократной иммунизации Ad5 nCoV может значительно снизить вирусную нагрузку внутри легочной ткани, что свидетельствует о том, что вакцина обладает хорошим иммунозащитным эффектом от COVID-19, — говорится на официальном сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Киргизии намерены приобрести созданную в России вакцину от коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Минздрава республики Мадамин Каратаев.